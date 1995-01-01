Микрофон Saramonic LavMicro U3-OA, петличный, только для DJI Osmo Action (уцененный)
Код товара:УТ-00080780
Артикул:LavMicro U3-OA (у)
Товар не найден
Описание
Saramonic LavMicro U3-OA – версия петличного микрофона LavMicro U3, созданная специально для DJI Osmo Action, так как эта камера имеет особые требования по подключению. Несовместим с другими камерами, телефонами, компьютерами. Использование LavMicro U3-OA позволяет не покупать специальный микрофонный адаптер DJI для Osmo Action. Петличный микрофон хорошо подходит для записи речи, обеспечивает четкое звучание, изолированное от посторонних шумов. Вместе с DJI Osmo Action это готовое решение для создания видеоблогов.