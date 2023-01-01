Описание

Saramonic CaMixer – это активный накамерный микшер в комплекте с 2 направленными микрофонами. Вы можете использовать его для звукозаписи прямо из коробки, или дополнить собственными микрофонами вместо тех, что идут в комплекте: для этого есть 2 гнезда под мини-джек 3.5 мм и 1 mini-XLR гнездо с переходным кабелем на полноразмерный XLR. Таким образом вы можете, к примеру, подключить радиомикрофон на левый канал и направленный микрофон-пушку на правый. Уровень звука по каждому из каналов отображается на ЖК-дисплее, что само по себе очень удобно. Рукоятка рядом с дисплеем позволяет регулировать уровень громкости.

Поскольку CaMixer является всего лишь небольшой модификацией смартфонного микшера SmartMixer, он так же автоматически объединяет звук с двух входов в единый моно-сигнал, который затем передается по обоим каналам на камеру. Вы можете использовать 1, 2 или даже 3 микрофона одновременно – все они будут записаны в едином моно. Этого вполне достаточно для интервью, блогинга и многих других задач. Для записи в полноценном стерео, а также для возможности раздельного контроля уровня каждого из каналов, мы рекомендуем использовать такие активные микшеры как SR-AX107 или SR-PAX2.

CaMixer может обеспечивать фантомное питание +48 В для тех XLR микрофонов, которые в этом нуждаются, а также низковольтное питание для микрофонов, подключающихся через гнезда 3.5 мм. Уровень звука по каждому из каналов отображается на ЖК-дисплее, что очень удобно для мониторинга. Рукоятка рядом с дисплеем позволяет регулировать уровень громкости. К сожалению, для сохранения компактных размеров, у этого микшера отсутствует раздельная регулировка громкости правого и левого каналов. Разъем для наушников позволяет контролировать звукозапись в режиме прямого эфира. Вы можете выбрать Play или Rec: Play позволяет слышать звук как его записывает камера, а Rec - как его передает непосредственно микшер.

В комплекте идут 2 кабеля: для камер со входами для микрофона и наушников и для камер с одним микрофонным входом.

Saramonic CaMixer работает от 1 батарейки типа 9В («Крона»). 1 щелочной батарейки хватает на 2.5-3 часа работы, в зависимости от того, используете вы фантомное питание или нет. Мы рекомендуем использовать перезаряжаемые аккумуляторы, т.к. это значительно снизит расходы на использование микшера и загрязнение окружающей среды.

Корпус микшера выполнен из металла, что обеспечивает высокую износостойкость и длительный срок службы.