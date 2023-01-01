Описание

Дополнительный передатчик Saramonic Blink 500 TX позволяет добавить микрофон для второго собеседника к существующей паре «приемник - передатчик». Может использоваться как с собственным встроенным микрофоном, так и с петличками. В комплекте идет петличный микрофон SR-M1, можно использовать и другие модели (гнездо 3.5 мм, предоставляет слаботочное питание для внешнего микрофона).

Сбоку на корпусе расположены кнопки «+» и «–», которые регулируют уровень звука, а также позволяют полностью выключить микрофон – удобно, особенно когда вы снимаете сами себя на некотором расстоянии от камеры. Всего 3 ступени + «Выкл.»

Работает от встроенных литиевых аккумуляторов и заряжается по USB, 1 заряда хватает приблизительно на 6 часов работы. Он также может работать с постоянным питанием 5В, подаваемым через USB разъем.

Комплектация: