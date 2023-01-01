Беспроводной передатчик Saramonic Blink 500 TX
Код товара : УТ-00043232
Артикул : Blink500 TX
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
50
Тип передачи
цифровая, с частотной модуляцией GFSK
Максимальная задержка
12 мс
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Выходная мощность
10 мВт
Вес
34 г
Время работы
около 6 часов
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-30 дБ
Вес
34 г
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Минимальная частотная характиристика, Гц
50
Приемник
Вес
34 г
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
около 6 часов
Описание
Дополнительный передатчик Saramonic Blink 500 TX позволяет добавить микрофон для второго собеседника к существующей паре «приемник - передатчик». Может использоваться как с собственным встроенным микрофоном, так и с петличками. В комплекте идет петличный микрофон SR-M1, можно использовать и другие модели (гнездо 3.5 мм, предоставляет слаботочное питание для внешнего микрофона).
Сбоку на корпусе расположены кнопки «+» и «–», которые регулируют уровень звука, а также позволяют полностью выключить микрофон – удобно, особенно когда вы снимаете сами себя на некотором расстоянии от камеры. Всего 3 ступени + «Выкл.»
Работает от встроенных литиевых аккумуляторов и заряжается по USB, 1 заряда хватает приблизительно на 6 часов работы. Он также может работать с постоянным питанием 5В, подаваемым через USB разъем.
Комплектация:
- передатчик Blink 500 TX
- петличный микрофон SR-M1
- клипса-крокодильчик
- поролоновая ветрозащита
- кабель USB A - USB C 30 см (для зарядки)
- булавка для запуска спаривания
- инструкция