Беспроводной передатчик Saramonic Blink 500 TX
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Характеристики
Описание
Дополнительный передатчик Saramonic Blink 500 TX позволяет добавить микрофон для второго собеседника к существующей паре «приемник - передатчик». Может использоваться как с собственным встроенным микрофоном, так и с петличками. В комплекте идет петличный микрофон SR-M1, можно использовать и другие модели (гнездо 3.5 мм, предоставляет слаботочное питание для внешнего микрофона).
Сбоку на корпусе расположены кнопки «+» и «–», которые регулируют уровень звука, а также позволяют полностью выключить микрофон – удобно, особенно когда вы снимаете сами себя на некотором расстоянии от камеры. Всего 3 ступени + «Выкл.»
Работает от встроенных литиевых аккумуляторов и заряжается по USB, 1 заряда хватает приблизительно на 6 часов работы. Он также может работать с постоянным питанием 5В, подаваемым через USB разъем.
Комплектация:
- передатчик Blink 500 TX
- петличный микрофон SR-M1
- клипса-крокодильчик
- поролоновая ветрозащита
- кабель USB A - USB C 30 см (для зарядки)
- булавка для запуска спаривания
- инструкция