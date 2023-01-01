Приемник Saramonic Blink 500 RX, разъем 3.5мм
Код товара : УТ-00043231
Артикул : Blink500 RX
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
26.5 г
Время работы
около 6 часов
Микрофон
Вес
26.5 г
Приемник
Вес
26.5 г
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
около 6 часов
Описание
Дополнительный приемник для системы Blink 500. В комплекте 2 кабеля: 3.5мм TRS – для подключения к фото- и видеокамерам, и 3.5мм TRRS – для подключения к телефонам с гарнитурным разъемом. В системе одновременно может работать только один приемник. Данный приемник необходим, если вы изначально приобрели комплект с приемником другого типа (например, под разъем Lightning), или если ваш старый приемник потерян / сломался. Работает от встроенного литиевого аккумулятора, заряжается через порт USB-C.
Приемник оснащен комбинированным креплением: крокодильчик для крепления на одежде по ширине совпадает со стандартным башмаком камеры, поэтому его можно использовать и так, и так, без каких-либо дополнительных адаптеров.
Комплектация:
- приемник Blink 500 RX
- кабель 3.5 мм TRS - TRS, 30.5 см
- кабель 3.5 мм TRS - TRRS, 30.5 см
- кабель USB A - USB C (для зарядки)
- булавка для запуска спаривания
- инструкция