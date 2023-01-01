Описание

Дополнительный приемник для системы Blink 500. В комплекте 2 кабеля: 3.5мм TRS – для подключения к фото- и видеокамерам, и 3.5мм TRRS – для подключения к телефонам с гарнитурным разъемом. В системе одновременно может работать только один приемник. Данный приемник необходим, если вы изначально приобрели комплект с приемником другого типа (например, под разъем Lightning), или если ваш старый приемник потерян / сломался. Работает от встроенного литиевого аккумулятора, заряжается через порт USB-C.

Приемник оснащен комбинированным креплением: крокодильчик для крепления на одежде по ширине совпадает со стандартным башмаком камеры, поэтому его можно использовать и так, и так, без каких-либо дополнительных адаптеров.

Комплектация: