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Приемник Saramonic Blink 500 RX, разъем 3.5мм

  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
  • Blink 500 RX, разъем 3.5мм
Код товара:УТ-00043231
Артикул:Blink500 RX

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Дополнительный приемник для системы Blink 500. В комплекте 2 кабеля: 3.5мм TRS – для подключения к фото- и видеокамерам, и 3.5мм TRRS – для подключения к телефонам с гарнитурным разъемом. В системе одновременно может работать только один приемник. Данный приемник необходим, если вы изначально приобрели комплект с приемником другого типа (например, под разъем Lightning), или если ваш старый приемник потерян / сломался. Работает от встроенного литиевого аккумулятора, заряжается через порт USB-C.

Приемник оснащен комбинированным креплением: крокодильчик для крепления на одежде по ширине совпадает со стандартным башмаком камеры, поэтому его можно использовать и так, и так, без каких-либо дополнительных адаптеров.

Комплектация:

  • приемник Blink 500 RX
  • кабель 3.5 мм TRS - TRS, 30.5 см
  • кабель 3.5 мм TRS - TRRS, 30.5 см
  • кабель USB A - USB C (для зарядки)
  • булавка для запуска спаривания
  • инструкция