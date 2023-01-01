Приемник Saramonic Blink500 PRO RXUC, разъем USB Type-C
Код товара : УТ-00057917
Артикул : Blink500 Pro RXUC
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
50
Тип передачи
цифровая, GFSK
Максимальная задержка
6 мс
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Вес
10 г
Питание
по USB от подключенного устройства
Время работы
без ограничений
Микрофон
Питание
по USB от подключенного устройства
Вес
10 г
Приемник
Вес
10 г
Питание
по USB от подключенного устройства
Выходы
USB (тип C)
Время работы
без ограничений
Описание
Ресивер Saramonic Blink500 Pro RXUC поставляется на случай утери или повреждения оригинального ресивера (приемника) из комплекта Saramonic Blink500 Pro, а также для тех пользователей, кто купил систему с RX или RXDi приемником (для мобильных устройств) и хочет расширить свои возможности, подключив систему к устройствам с USB-C интерфейсом.
О системе Saramonic Blink500 Pro:
Компактная цифровая беспроводная система. Pro версия Blink 500 отличается от обычной четким OLED экраном, на котором отображается ключевая информация (уровень сигнала, уровень заряда, уровень усиления микрофона / громкости наушников, моно или стерео режим). Передатчик теперь можно подключить не только к микрофону, но и к линейному выходу (например, с пульта звукорежиссера), а к приемнику стало возможно подключить наушники – для живого мониторинга звука. Время работы на одном заряде увеличено с 6 до 8 часов, а дальность действия увеличена с 50 до 100 метров (без помех и препятствий). Задержка звука снижена в 2 раза: с 12 до 6 мс.
Система Blink 500 Pro может использоваться с 1 или 2 передатчиками. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: например, передатчик можно установить в опциональный держатель Blink500 Pro HM (с рукояткой) и использовать в качестве ручного микрофона (журналистика, сбор новостей). В комплекте даже имеется меховая ветрозащита для такого варианта использования. Система может выдавать сигнал в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, либо сразу объединять их в единый моно сигнал – такой вариант позволит использовать видео сразу, даже в онлайн-режиме.
Создатели также продумали процесс зарядки: вместо того, чтобы отдельно заряжать приемник и передатчики, вы можете положить их все в штатный кейс и заряжать от встроенного аккумулятора кейса – как с беспроводными наушниками. Встроенного аккумулятора кейса хватает на 2-3 зарядки всего комплекта, заряжается он через USB-C порт. Приемники и передатчик также можно подключить к отдельным источниками питания: для этого сбоку у них расположены разъемы USB micro B – это может пригодиться в случае длительной работы, когда на перезарядку нет времени.