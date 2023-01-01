Описание

Ресивер Saramonic Blink500 Pro RXDi поставляется на случай утери или повреждения оригинального ресивера (приемника) из комплекта Saramonic Blink500 Pro, а также для тех пользователей, кто купил систему с RX или RXUC приемником (для мобильных устройств) и хочет расширить свои возможности, подключив систему к телефонам Apple c интерфейсом Lightning.

В комплекте идет приемник, кабель 3.5 мм TRS – для фото- и видеокамер, а также кабель 3.5 мм TRRS – для подключения к гарнитурному входу телефонов, ноутбуков или ПК. Приемник автоматически соединяется с передатчиками при совместной зарядке в зарядном кейсе. В том случае, если вы ранее приобрели систему с RXDI или RXUC приемником, то RX не поместится в оригинальный зарядный кейс, но его можно будет зарядить отдельно, по USB кабелю. Соединение с передатчиками в этом случае осуществляется вручную.

О системе Saramonic Blink500 Pro:

Компактная цифровая беспроводная система. Pro версия Blink 500 отличается от обычной четким OLED экраном, на котором отображается ключевая информация (уровень сигнала, уровень заряда, уровень усиления микрофона / громкости наушников, моно или стерео режим). Передатчик теперь можно подключить не только к микрофону, но и к линейному выходу (например, с пульта звукорежиссера), а к приемнику стало возможно подключить наушники – для живого мониторинга звука. Время работы на одном заряде увеличено с 6 до 8 часов, а дальность действия увеличена с 50 до 100 метров (без помех и препятствий). Задержка звука снижена в 2 раза: с 12 до 6 мс.

Система Blink 500 Pro может использоваться с 1 или 2 передатчиками. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: например, передатчик можно установить в опциональный держатель Blink500 Pro HM (с рукояткой) и использовать в качестве ручного микрофона (журналистика, сбор новостей). В комплекте даже имеется меховая ветрозащита для такого варианта использования. Система может выдавать сигнал в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, либо сразу объединять их в единый моно сигнал – такой вариант позволит использовать видео сразу, даже в онлайн-режиме.

Создатели также продумали процесс зарядки: вместо того, чтобы отдельно заряжать приемник и передатчики, вы можете положить их все в штатный кейс и заряжать от встроенного аккумулятора кейса – как с беспроводными наушниками. Встроенного аккумулятора кейса хватает на 2-3 зарядки всего комплекта, заряжается он через USB-C порт. Приемники и передатчик также можно подключить к отдельным источниками питания: для этого сбоку у них расположены разъемы USB micro B – это может пригодиться в случае длительной работы, когда на перезарядку нет времени.