Беспроводная система Saramonic Blink100 B6, TX+TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
Код товара : УТ-00064858
Артикул : Blink100 B6
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия
50
Частотная характеристика
2.4 ГГц
Тип передачи
цифровая, GFSK
Микрофон
Питание
от устройства
Эквивалентный уровень шума, дБА
12.6
Максимальная частотная характиристика, Гц
16000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Соотношение сигнал / шум, дБ
76
Вес
10 г
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Антенна приемника
Встроенная
Выходы
USB (тип C)
Основные
Направленность
Всенаправленный
Описание
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).
Saramonic Blink100 B6 включает 2 передатчика (микрофона) и 1 компактный приемник со штекером USB-C – для телефонов, планшетов и компьютеров с соответствующим входом. Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора и заряжается по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. Приемник работает с питанием от телефона, заряжать его не требуется. USB-C гнездо на приемнике позволяет осуществлять сквозную зарядку телефона во время работы.