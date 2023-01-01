Беспроводная система Saramonic Blink100 B5, TX+RXUC, 2.4 ГГц, USB Type-C
Код товара : УТ-00064857
Артикул : Blink100 B5
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
50
Тип передачи
цифровая, GFSK
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
10 г
Питание
от устройства
Время работы
без ограничений
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
76
Макстимальная частотная характиристика, Гц
16000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Эквивалентный уровень шума, дБА
12.6
Вес
10 г
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
10 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
от устройства
Выходы
USB (тип C)
Время работы
без ограничений
Описание
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).
Saramonic Blink100 B3 включает 1 передатчик (микрофон) и 1 компактный приемник со штекером USB-C – для телефонов, планшетов и компьютеров с соответствующим входом. Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора и заряжается по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. Приемник работает с питанием от телефона, заряжать его не требуется. USB-C гнездо на приемнике позволяет осуществлять сквозную зарядку телефона во время работы.