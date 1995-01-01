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Микрофон Saramonic SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м (уцененный)

  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
  • SR-LMX1+, петличный, 3.5 мм TRRS, с удлинителем 4 м
Код товара:УТ-00080245
Артикул:SR-LMX1+ (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Петличный микрофон в комплекте с 4-метровым удлинительным кабелем. Подходит для смартфонов и ПК с гарнитурным входом 3.5 мм (TRRS). Длина кабеля без удлинителя: 1.2 м. Петличный микрофон позволяет существенно снизить уровень посторонних шумов при записи речи. Крепится на одежду с помощью стандартной металлической клипсы, в комплекте также идет поролоновая защита от ветра. Для записи на улице рекомендуется использовать меховую ветрозащиту (продается отдельно).