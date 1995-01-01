Петличный микрофон в комплекте с 4-метровым удлинительным кабелем. Подходит для смартфонов и ПК с гарнитурным входом 3.5 мм (TRRS). Длина кабеля без удлинителя: 1.2 м. Петличный микрофон позволяет существенно снизить уровень посторонних шумов при записи речи. Крепится на одежду с помощью стандартной металлической клипсы, в комплекте также идет поролоновая защита от ветра. Для записи на улице рекомендуется использовать меховую ветрозащиту (продается отдельно).