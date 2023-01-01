Объектив Samyang AF 75mm f/1.8 Fujifilm X
Код товара : УТ-00067895
Артикул : ФС-00038067
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
62
Минимальное фокусное расстояние, мм
75
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Физические характеристики
Вес
257 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Длиннофокусный объектив для камер Fujifilm X. Очень компактный и легкий, благодаря чему хорошо сочетается с беззеркальными фотоаппаратами Fuji. Высокая светосила f/1.8 позволяет снимать при слабом освещении, а также творчески управлять глубиной резкости. Функция Preset Aperture Control позволяет плавно изменять значения диафрагмы с помощью кольца на объективе: в положении М1 оно отвечает за ручную фокусировку, в положении М2 – за диафрагмирование. Сложная оптическая схема с 5 специальными элементами обеспечивает эффективную коррекцию различных видов оптических аберраций. Резкость отличная даже на полностью открытой диафрагме, что можно видеть из графика MTF.
Объектив выполнен в матовом пластиковом корпусе с металлическим байонетным креплением. Все основные стыки, а также соединение с камерой защищены от пыли и влаги с помощью уплотнителей. Современный линейный шаговый мотор обеспечивает плавный и быстрый автофокус, что хорошо подходит как для фото-, так и для видеосъемки.