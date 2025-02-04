Один из самых популярных объективов Samyang теперь поддерживает автофокус и работает с камерами Fujifilm. Samyang AF 12mm f/2 – сверхширокоугольный объектив для камер APS-C формата (выпускается с байонетами Sony E и Fuji X), отличающийся высокой светосилой f/2, что делает его отличным выбором для ночных пейзажей, астрофотосъемки, творческих сюжетов (рисование светом). Конечно, объектив хорошо подходит и для дневного использования: пейзажи, повседневная съемка, уличная фотография, интерьерная съемка и так далее.

Оптическая схема включает 12 элементов в 10 группах, 5 из которых выполнены из специального стекла: 2 асферических и 3 низкодисперсионных (ED). На открытой диафрагме, как можно видеть из графика MTF, резкость заметно падает только у границ кадра, что не должно создавать больших проблем. При закрытии диафрагмы на 1-2 ступени края по резкости выравниваются с центром. Хроматические аберрации малозаметны, есть дисторсия (что нормально для сверхширокоугольного объектива) – ее можно довольно легко поправить при обработке. Виньетирование малозаметно.

Что касается боке, то оно довольно приятное, особенно если принимать во внимание, что это широкоугольный объектив, которые вообще не славятся рисунком. При закрытии диафрагмы можно получить красивые 14-лучевые звезды от ярких источников света в кадре. 14-слойное просветляющее покрытие и съемная бленда защищают от возникновения нежелательных ореолов и бликов при съемке с боковым или контровым светом.

Для автоматической фокусировки здесь используется линейный шаговый мотор (STM), быстрый и почти бесшумный. Эффективность автофокуса не сравнить с первыми пробами корейского производителя в этой области: спустя несколько лет удалось добиться быстрой и точной работы, в том числе со следящим автофокусом и с такими функциями как фокусировка по глазам.

Объектив очень небольшой и легкий, что удобно: он почти не занимает места в сумке. Корпус выполнен из матового пластика, за исключение байонетного крепления из хромированной латуни. Объектив частично защищен от пыли и брызг, имеется резиновый воротничок, который герметизирует место стыковки с камерой.