Описание

RODE Wireless ME – младшая модель в серии беспроводных систем RODE Wireless, ориентированная на начинающих пользователей, которые хотят получить высокое качество аудио без особого вмешательства со своей стороны, по принципу «включил и забыл». Основным отличием от Wireless GO II является отсутствие ряда функций, которые обычно нужны профессиональным операторам или продвинутым любителям: это встроенная запись, «безопасная дорожка», информационный дисплей. В 2 раза меньше максимальная дистанция работы (100 метров против 200). При этом Wireless ME существенно дешевле и обладает своими интересными функциями.

Функция GainAssist, основанная на технологиях искусственного интеллекта, автоматически регулирует уровень звука во время записи. Функция имеет два варианта работы: Auto – для сцен с резкими и сильными перепадами громкости (например, съемка блога или интервью на улице), и Dynamic, который обеспечивает более натуральное звучание при записи в студии, в контролируемых условиях. Ключевой особенностью является автоматическое сведение уровней нескольких микрофонов.

Me Mic: приемник Wireless ME оснащен своим собственным микрофоном, что позволяет вам записывать комментарии оператора – может быть полезно, например, если вы снимаете сюжет в стиле POV или видеоблог. Вы также можете приобрести второй передатчик или использовать трансмиттер от системы Wireless GO II, они совместимы. Подключить третий трансмиттер вместо микрофона на приемнике – нельзя. Запись может идти как с автоматическим объединением всех каналов в моно (удобно для онлайн-трансляций), так и с раздельной записью на 2 канала. При использовании раздельной записи с 3 микрофонами оба передатчика будут объединены в левый канал, а звук с микрофона на приемнике будет идти в правый.

Помимо функции GainAssist (отключаемой) вы по-прежнему можете вручную управлять усилением выходного сигнала на приемнике: 0, 10 и 20 дБ. Поскольку предусилители в обычных, непрофессиональных камерах обычно устанавливаются по остаточному принципу, мы рекомендуем выставить на камере минимальный уровень усиления (в районе 1-5), а потом отрегулировать уровень усиления на приемнике (уровни громкости на шкалах не должны превышать 70-80% от максимума). Автоматическое управление громкостью на камере при использовании Wireless ME необходимо отключить. Таким способом вы снизите уровень статического шума (шипения) до минимальных значений.

В комплект входит 4 кабеля: 3.5 мм TRS, 3.5 мм TRRS, USB-C и Lightning, поэтому вы сможете подключить Wireless ME практически к любому устройству: к фото- или видеокамере, смартфону, планшету, ноутбуку или настольному ПК.

RODE Wireless ME использует ту же технологию передачи звука, что и Wireless GO II: дискретизация 24 бит 48 кГц обеспечивает высокое качество (во многих бюджетных системах используется 16-битная дискретизация). Система работает в открытом радиодиапазоне 2.4 ГГц с автоматическим подбором свободного канала и 128-битным шифрованием, что обеспечивает надежное соединение даже в условиях загруженного радиоэфира современных мегаполисов.

Управление всеми настройками осуществляется через компьютер или мобильное устройство с установленным бесплатным приложением RØDE Central (MacOS 10.15 и выше; Windows 10 Version 1803 и выше; iOS 14 и выше; Android 9.0 и выше). Доступны следующие опции:

Включение или выключение функции ME Mic (по умолчанию отключена)

Настройки функции GainAssist

Добавление или отвязка второго трансмиттера

Переключение между моно и стерео записью (Merge / Split)

Настройка выходного усиления

Настройка яркости светодиодных индикаторов

Обновление прошивки

На самих микрофонах (и на приемнике, и на передатчике) располагается только одна кнопка, которая отвечает за включение / выключение (долгое нажатие) и за сопряжение устройств между собой (короткое нажатие).

Для меньшей заметности на теле вы можете использовать петличный микрофон, расположив передатчик Wireless ME на поясе или в кармане одежды. Петличные микрофоны продаются отдельно, вход стандартный: 3.5 мм.

Для защиты от ветра в комплекте идут два ворсовых экрана, которые мы рекомендуем использовать во всех ситуациях, за исключением студийной записи.

Питание: оба устройства работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые обеспечивают около 7 часов работы на одной зарядке. Уровень заряда показывается светодиодным индикатором, который светится зеленым, оранжевым или красным светом. Более точную информацию об уровне заряда можно получить через приложение RØDE Central (необходимо подключить ресивер по кабелю).

Дополнительные бесплатные приложения для сложных задач:

RØDE Capture (iOS) – приложение-камера для смартфонов Apple с профессиональными настойками видео и звука.

RØDE Connect – приложение для компьютеров на базе Windows или Mac. Позволяет подключить к одному компьютеру до 4 приемников (т.е. до 8 микрофонов) Wireless ME одновременно. Программа поддерживает работу с OBS, XSplit и другими стриминговыми приложениями, что позволяет записывать или транслировать в прямом эфире передачи с несколькими спикерами, сценические выступления, подкасты, интервью и так далее.

RØDE Reporter – приложение с простым интерфейсом для записи звука, только для мобильных телефонов. Удобно для ситуаций, когда запись ведется практически на ходу и видео вам не нужно (или за него отвечает другой оператор).