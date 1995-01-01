Описание

Полный комплект для создания фильмов для iPhone

Направленный микрофон для уменьшения фонового шума

MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки

Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования

Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры

Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм

Комплект iOS Vlogger Kit содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на iPhone. Микрофон VideoMic Me-L подключается напрямую к вашему устройству, обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.

В комплект Vlogger Kit входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.

VideoMic Me-L совместим со всеми устройствами Apple iOS с портом Lightning ( iOS 11 или выше)