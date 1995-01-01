Комплект RODE Vlogger Kit iOS edition, для мобильного кинопроизводства (уцененный)
Код товара : УТ-00075396
Артикул : Vlogger Kit iOS edition (у)
Причина уценки:
Витринный образец
14 400 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Полный комплект для создания фильмов для iPhone
- Направленный микрофон для уменьшения фонового шума
- MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки
- Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования
- Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры
- Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм
Комплект iOS Vlogger Kit содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на iPhone. Микрофон VideoMic Me-L подключается напрямую к вашему устройству, обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.
В комплект Vlogger Kit входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.
VideoMic Me-L совместим со всеми устройствами Apple iOS с портом Lightning ( iOS 11 или выше)