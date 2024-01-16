Обновленная версия заслужившего большое признание микрофона Rode VideoMic Pro, теперь с новым амортизирующим подвесом Rycote Lyre. Данный микрофон отличается исключительно низким уровнем собственного шума (можно забыть про постоянное шипение в тишине) и отличной передачей нижних и средних частот. Если сравнивать с обычным VideoMic, он передает звук намного «глубже» и лучше устраняет посторонний шум. Излюбленной функцией этого микрофона является режим +20 дБ, который значительно повышает его чувствительность - особенно актуально для съемки с большой дистанции.

Антишоковый подвес Rycote Lyre является главной отличительной особенностью новой версии. Он выполнен из прочного термоустойчивого пластика, который не подвержен износу или деформации с годами использования. Подвес прекрасно защищает от всех вибраций и ударов, которые получает камера или штатив. Микрофон или устанавливается в башмак для аксессуаров на камере, или крепится к различным держателям с помощью штативного гнезда с резьбой 3/8".

VideoMic Pro - это суперкардиоидный направленный микрофон, который отсекает звук, идущий с задней полусферы и частично с боков, концентрируясь на объектах непосредственно перед собой и немного в сторону. Минусом суперкардиоидного паттерна по сравнению с кардиоидным является то, что микрофон все же подхватывает часть звука от объектов, расположенных прямо за ним. Такой микрофон уместно использовать при записи речи в людном, шумном окружении, а также для записи со значительного расстояния, когда нет возможности использовать петличные или ручные микрофоны. Звук записывается в моно, как почти у всех остальных направленных микрофонов.

Для защиты от ветра используется полиуретановая пена, для уличных съемок настоятельно рекомендуется докупить пушистую защиту (также известную как «дохлая кошка»), Rode DeadCat VMPR, поскольку использование стандартного поролона и фильтра нижних частот обычно не устраняют проблему полностью.

Одной из популярных особенностей VideoMic Pro является его режим +20 дБ, значительно повышающий чувствительность. При записи непосредственно на фотоаппарат это позволяет понизить уровень предварительного усиления камеры (громкость микрофона в настройках камеры) и снизить уровень шума, производимый довольно низкокачественными аудиосхемами, которые обычно применяются в фотокамерах. Для записи громких мероприятий, таких как рок-концерты, можно также использовать понижающую настройку -10 дБ. Как уже было упомянуто, микрофон имеет встроенный фильтр нижних частот, который позволяет ограничить нижнюю часть частотного диапазона до 80 Гц, для устранения автомобильного гула и тому подобных низких шумов. Оба переключателя располагаются на задней панели микрофона, т.е. в удобном, легкодоступном месте, всегда перед глазами.

VideoMic Pro использует отдельное питание, 9-вольтовую батарейку, что делает его практически независимым от качества питания, подаваемого камерой, и от качества удлинителей, а также позволяет использовать его с определенными радиопередатчиками и разветвителями, не предоставляющими фантомного питания. 1 батарейки хватает приблизительно на 70 часов работы.

Звуковые тесты и примеры готовых роликов, записанных с помощью Rode VideoMic Pro можно посмотреть во вкладке «Видео».

При покупке не забудьте про батарейку 9В, она не идет в комплекте.

Расширенная гарантия: зарегистрируйте покупку на сайте Rode и получите расширенную гарантию производителя: 10 лет.

Технические характеристики:

Принцип акустики: линейно-градиентный

Направленность: суперкардиоидная

Капсюль: 0.5"

Частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц.

Низкочастотный фильтр: есть, 80 Гц

Выходное сопротивление: 200 Ом

Уровень чувствительности: -32 дБ

Максимум звукового давления (SPL): 134 дБ

Эквивалентный уровень шума: 14 дБ-А

Питание: 9В («Крона»)

Коннектор: 3.5 мм TRS

Вес (без питания): 85 г

Размеры: 10 х 7.5 х 17 см