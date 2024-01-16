Микрофон RODE VideoMic Pro Plus, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00022453
Артикул : VideoMic Pro Plus
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Инструкции и документы
Характеристики
Микрофон
Число каналов
1
ВЧ фильтр
Есть
Электронная схема
полевой транзистор (JFET)
Акустический принцип
градиент давления
Комплектация
микрофон с поролоновой ветрозащитой и антишоковым креплением, аудиокабель 3.5 мм TRS, кабель USB micro B, аккумулятор LB-1
Питание
литиевый аккумулятор Rode LB-1 (100 часов), 2 АА батарейки или питание по USB
Эквивалентный уровень шума, дБА
14
Выходное сопротивление
200 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ
133
Регулировка уровня звука
-10, 0, +20 дБ
Максимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
0.50"
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Соотношение сигнал / шум, дБ
80
Чувствительность
-33.6 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 94 дБ SPL, 1 кГц)
Вес
122 г
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Передатчик
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Основные
Направленность
Однонаправленный
Описание
VideoMic Pro+ задает новый уровень для записи звука для съемки видео на зеркальные и беззеркальные камеры. Это направленный микрофон для съемки мероприятий, новостной съемки и прочих видов съемки «на ходу». Суперкардиоидная направленность позволяет отсекать боковой шум, а низкий уровень собственного шума обеспечивает прозрачное звучание даже для тихой речи и тому подобных источников звука. Основные нововведения: питание от собственного литий-ионного аккумулятора, 2 батареек типа АА или по Micro USB; автоматическое выключение при отсоединении от камеры, «страховочная» запись с пониженной чувствительностью (-10 дБ) по второму каналу – внезапные громкие звуки не застанут вас врасплох.
Цифровое управление записью:
- двухступенчатый фильтр низких частот (75 Гц, 150 Гц) отсекает низкочастотный гул от автомобильного трафика или от кондиционеров.
- трехступенчатый усилитель уровня записи (Gain): -10, 0 и +20dB. Фирменное усиление +20 дБ позволяет выключить внутрикамерный усилитель (во многих фотокамерах стоят встроенные усилители низкого качества), или моментально усилить звук при переключении с близкого объекта на дальний.
- Усиление высоких частот (High Frequency Boost). Как можно видеть из графика частотной характеристики, VideoMic Pro Plus всегда немного усиливает частоты в диапазоне приблизительно 3 - 6 кГц (желтая линия), что сделано для повышения четкости речи. Включив High Frequency Boost, вы дополнительно усиливаете высокие частоты приблизительно на 5 дБ (синия линия). Наиболее актуально при использовании меховой ветрозащиты.
- «Страховочный канал» (Safety Channel): как и большинство «пушек», VideoMic Pro Plus записывает звук в моно, для чего достаточно 1 канала. Вы можете как обычно записывать одинаковый звук на оба канала, или включить функцию «Страховочный канал»: по левому каналу будет вестись обычная запись, по правому – с усилением -10 дБ. Это потребует несложной дополнительной обработки звука при редактировании, но зато вы всегда сможете избежать эффекта перегрузки при внезапном появлении громких звуков.
Несколько вариантов питания:
- Съемный литий-ионный аккумулятор LB-1, идет в комплекте с микрофоном, заряжается в микрофоне по USB от любого зарядного устройства, ПК или внешнего аккумулятора. 1 заряда хватает приблизительно на 100-150 часов записи (как 1 батарейки типа «Крона» в предыдущей модели, VideoMic Pro).
- 2 батарейки типа АА – можно найти практически везде.
- Постоянное питание по USB от внешнего аккумулятора или сетевого адаптера (не входят в комплект)
При использовании собственного аккумулятора или батареек АА работает светодиодная индикация оставшегося заряда: индикатор загорается красным, когда заряда остается на 10 часов, начинает медленно мигать, когда остается на 2 часа, и мигает быстро, когда заряда остается на 30 минут. Все остальные функции также имеют свой отдельный индикатор на корпусе, все они расположены с тыльной стороны. Это очень удобно: одного взгляда достаточно, чтобы определить, в каком режиме он сейчас работает. Датчик освещенности автоматически регулирует яркость светодиодных индикаторов.
Автоматическое включение и выключение. Данная функция работает только с камерами, подающими питание на микрофонный разъем. Этого питания недостаточно для того, чтобы VideoMic Pro Plus работал без батареек, но в то же время достаточно для того, чтобы микрофон мог самостоятельно определить, что он подключен к камере. Если функция автоматического включения включена, микрофон включится сразу после подключения к камере и выключится при извлечении аудиокабеля. Эту функцию можно отключить.
Прочие улучшения:
- Аудиокабель стал съемным, поэтому его можно быстро заменить, если он случайно повредится во время съемки или при транспортировке.
- Дверца батарейного отсека, наоборот, стала несъемной. Она зафиксирована на корпусе, чтобы ее было не потерять при замене батарей (особенно при съемке в темное время суток или в толпе).
Как и прежде, для амортизации используется фирменный подвес Rycote Lyre из высококачественного гибкого пластика. Rycote Lyre значительно прочнее и долговечнее подвесов на основе резиновых стяжек, при этом он эффективно отсекает все посторонние шумы, идущие со стороны камеры (или другого держателя). Rycote Lyre изготавливается с универсальной «пяткой», подходящей для «башмака» практически любой современной камеры. В основании «пятки» имеется резьба 3/8" - стандартная резьба для микрофонных удочек и других держателей.
Комплектация: микрофон, аккумулятор, поролоновая ветрозащита, USB - Micro USB кабель, аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм (TRS). Меховая ветрозащита не входит в комплект (подходит от VideoMic Pro).
Технические характеристики:
Принцип акустики: линейно-градиентный
Направленность: суперкардиоидная
Капсюль: 0.55"
Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц.
Низкочастотный фильтр: есть, 80 Гц
Выходное сопротивление: 200 Ом
Уровень чувствительности: -33.6 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 133 дБ
Эквивалентный уровень шума: 14 дБ-А
Питание: литий-ионный аккумулятор LB-1, 2 батарейки АА или постоянное по USB
Коннектор: 3.5 мм TRS
Вес (с аккумулятором): 122 г
Размеры: 11.1 х 6.6 х 17 см