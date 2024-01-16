Описание

VideoMic Pro+ задает новый уровень для записи звука для съемки видео на зеркальные и беззеркальные камеры. Это направленный микрофон для съемки мероприятий, новостной съемки и прочих видов съемки «на ходу». Суперкардиоидная направленность позволяет отсекать боковой шум, а низкий уровень собственного шума обеспечивает прозрачное звучание даже для тихой речи и тому подобных источников звука. Основные нововведения: питание от собственного литий-ионного аккумулятора, 2 батареек типа АА или по Micro USB; автоматическое выключение при отсоединении от камеры, «страховочная» запись с пониженной чувствительностью (-10 дБ) по второму каналу – внезапные громкие звуки не застанут вас врасплох.

Цифровое управление записью:

двухступенчатый фильтр низких частот (75 Гц, 150 Гц) отсекает низкочастотный гул от автомобильного трафика или от кондиционеров.

трехступенчатый усилитель уровня записи (Gain): -10, 0 и +20dB. Фирменное усиление +20 дБ позволяет выключить внутрикамерный усилитель (во многих фотокамерах стоят встроенные усилители низкого качества), или моментально усилить звук при переключении с близкого объекта на дальний.

Усиление высоких частот (High Frequency Boost). Как можно видеть из графика частотной характеристики, VideoMic Pro Plus всегда немного усиливает частоты в диапазоне приблизительно 3 - 6 кГц (желтая линия), что сделано для повышения четкости речи. Включив High Frequency Boost, вы дополнительно усиливаете высокие частоты приблизительно на 5 дБ (синия линия). Наиболее актуально при использовании меховой ветрозащиты.

«Страховочный канал» (Safety Channel): как и большинство «пушек», VideoMic Pro Plus записывает звук в моно, для чего достаточно 1 канала. Вы можете как обычно записывать одинаковый звук на оба канала, или включить функцию «Страховочный канал»: по левому каналу будет вестись обычная запись, по правому – с усилением -10 дБ. Это потребует несложной дополнительной обработки звука при редактировании, но зато вы всегда сможете избежать эффекта перегрузки при внезапном появлении громких звуков.

Несколько вариантов питания:

Съемный литий-ионный аккумулятор LB-1, идет в комплекте с микрофоном, заряжается в микрофоне по USB от любого зарядного устройства, ПК или внешнего аккумулятора. 1 заряда хватает приблизительно на 100-150 часов записи (как 1 батарейки типа «Крона» в предыдущей модели, VideoMic Pro).

2 батарейки типа АА – можно найти практически везде.

Постоянное питание по USB от внешнего аккумулятора или сетевого адаптера (не входят в комплект)

При использовании собственного аккумулятора или батареек АА работает светодиодная индикация оставшегося заряда: индикатор загорается красным, когда заряда остается на 10 часов, начинает медленно мигать, когда остается на 2 часа, и мигает быстро, когда заряда остается на 30 минут. Все остальные функции также имеют свой отдельный индикатор на корпусе, все они расположены с тыльной стороны. Это очень удобно: одного взгляда достаточно, чтобы определить, в каком режиме он сейчас работает. Датчик освещенности автоматически регулирует яркость светодиодных индикаторов.

Автоматическое включение и выключение. Данная функция работает только с камерами, подающими питание на микрофонный разъем. Этого питания недостаточно для того, чтобы VideoMic Pro Plus работал без батареек, но в то же время достаточно для того, чтобы микрофон мог самостоятельно определить, что он подключен к камере. Если функция автоматического включения включена, микрофон включится сразу после подключения к камере и выключится при извлечении аудиокабеля. Эту функцию можно отключить.

Прочие улучшения:

Аудиокабель стал съемным, поэтому его можно быстро заменить, если он случайно повредится во время съемки или при транспортировке.

Дверца батарейного отсека, наоборот, стала несъемной. Она зафиксирована на корпусе, чтобы ее было не потерять при замене батарей (особенно при съемке в темное время суток или в толпе).

Как и прежде, для амортизации используется фирменный подвес Rycote Lyre из высококачественного гибкого пластика. Rycote Lyre значительно прочнее и долговечнее подвесов на основе резиновых стяжек, при этом он эффективно отсекает все посторонние шумы, идущие со стороны камеры (или другого держателя). Rycote Lyre изготавливается с универсальной «пяткой», подходящей для «башмака» практически любой современной камеры. В основании «пятки» имеется резьба 3/8" - стандартная резьба для микрофонных удочек и других держателей.

Комплектация: микрофон, аккумулятор, поролоновая ветрозащита, USB - Micro USB кабель, аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм (TRS). Меховая ветрозащита не входит в комплект (подходит от VideoMic Pro).

Технические характеристики:

Принцип акустики: линейно-градиентный

Направленность: суперкардиоидная

Капсюль: 0.55"

Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц.

Низкочастотный фильтр: есть, 80 Гц

Выходное сопротивление: 200 Ом

Уровень чувствительности: -33.6 дБ

Максимум звукового давления (SPL): 133 дБ

Эквивалентный уровень шума: 14 дБ-А

Питание: литий-ионный аккумулятор LB-1, 2 батарейки АА или постоянное по USB

Коннектор: 3.5 мм TRS

Вес (с аккумулятором): 122 г

Размеры: 11.1 х 6.6 х 17 см