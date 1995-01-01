Описание

Rode Streamer X – готовое решение для ведения онлайн-трансляций из домашней студии. Устройство «3 в 1» включает в себя аудиоинтерфейс для подключения внешнего микрофона, HDMI карту захвата видео и панель управления с 4 Smart клавишами с RGB подсветкой, на которые можно привязать до 64 функций («горячих клавиш»). Подробнее обо всем ниже.

Захват видео

Streamer X позволяет захватывать до 4К 30р или Full HD 60р HDR видео со сквозным выходом HDMI 4К 60p HDR. В HDMI вход можно подключить вашу игровую консоль или фото-/видеокамеру, в зависимости от того, какой стрим вы ведете – игровой или разговорный. Нулевая задержка на HDMI выходе Streamer X позволяет использовать его для онлайн-стримов с прохождением видеоигр и даже для профессионального киберспорта.

Аудиоинтерфейс

С тыльной стороны Streamer X располагается комбинированный XLR / 6.35мм вход для внешнего микрофона или музыкального инструмента (например, электрогитары или синтезатора). Если ваш микрофон требует фантомного питания, рядом с данным входом располагается кнопка P48 – нажатие на нее подает на микрофон напряжение 48 Вольт. Streamer X использует новейшие предусилители Revolution Preamps с исключительно низким уровнем собственного шума, что обеспечивает очень чистый звук без какого-либо шипения на фоне. Усиление (громкость) микрофона или инструмента регулируется левой рукояткой. Правая рукоятка регулирует уровень громкости в наушниках. Также предусмотрен вход для гарнитуры, если вам привычнее использовать ее вместо отдельного внешнего микрофона.

Пульт Streamer X также оснащен встроенным приемником для микрофонов RODE Wireless PRO, Wireless GO II или Wireless ME. Наконец, через USB-C порт под цифрой 2 вы можете подключить еще один источник звука: к примеру, USB микрофон (типа Rode XCM-50, XDM-100) или ваш смартфон со включенной на нем музыкой. Если вы используете приложение Unify, то все 5 аудиопотоков (микрофон / инструмент, гарнитура, беспроводной микрофон, HDMI и USB 2) могут работать одновременно, а уровень их громкости можно регулировать через панель Unify на вашем ПК. Если вы не используете Unify, одновременно может работать только один из следующих входов: микрофон, гарнитура или беспроводной микрофон. Для лучшего понимания над левой рукояткой пульта будет гореть соответствующий индикатор, вы также сможете переключаться между подключенными устройствами. Аудио через HDMI и USB соединение будет доступно в любом случае. Обычные наушники (без микрофона) также работают всегда: для их подключения имеется отдельный выход 3.5 мм.

Под рукоятками находятся клавиши быстрого выключения звука (Mute) или видео (Video Cut).

Streamer X включает в себя продвинутый DSP процессор Aphex со следующими инструментами:

ВЧ-фильтр – фильтр, который отсекает нижние частоты, позволяя избавиться от постороннего гула, вызываемого кондиционерами, ветром или различной техникой. Порог и сила фильтра настраиваются.

De-esser – позволяет приглушить шипящие согласные в речи. Данный фильтр обладает глубокими возможностями по настройке.

Noise Gate – пороговое шумоподавление, работает как более продвинутая версия ВЧ фильтра

Compressor – нормализует динамический диапазон речи, сглаживая самые высокие звуки и усиливая тихие.

Equaliser – 3-полосный эквалайзер (частота и усиление каждой полосы настраивается).

Aural Exciter – особый процессор («энхансер»), который улучшает средние и высокие частоты, делая их более прозрачными и «искристыми»

Big Bottom – особый процессор («энхансер»), который улучшает низкие частоты, делает басы более плотными

Panning – инструмент, который позволяет панорамировать звук по стереополю

Если вы не хотите погружаться в такие глубины, Streamer X также предлагает упрощенный интерфейс VoxLab с тремя «крутилками»:

Depth – регулирует глубину, усиливает нижние частоты

Sparkle – усиливает средние и верхние частоты, добавляет детализацию, делает звучание более «прозрачным»

Punch – добавляет небольшую компрессию, делая речь более разборчивой, также подавляет фоновый шум

Панель управления

На 4 клавиши с цветной подсветкой «Smart Pads» можно привязать до 64 эффектов, переключение между которыми осуществляется с помощью кнопок < и >. Настройка клавиш осуществляется через приложения RODE Unify или RODE Central. Вы можете настроить на них включение какого-либо звука или звукового эффекта (например, искажение голоса), переключение между слайдами презентации, а также настроить MIDI триггеры (чтобы MIDI триггеры распознавались как горячие клавиши, вам потребуется отдельное приложение на компьютере). Цвет клавиш и яркость подсветки также регулируется.

Rode Streamer X – готовое решение как для начинающих, так и для опытных пользователей, которое можно применять во многих областях, будь то рабочие видеоконференции, презентации и дистанционное обучение, развлекательные, игровые стримы или разговорные онлайн-подкасты любой тематики. Подключите к нему камеру или игровую консоль, микрофон или гарнитуру, отрегулируйте уровень звука, настройте функционал смарт-клавиш – и трансляцию можно начинать. Благодаря комплектующим профессионального уровня (предусилители Revolution Preamps, DSP процессор Aphex) вы получите исключительно высокое качество звука, что будет очень приятно для ваших зрителей или слушателей.

Комплектация: