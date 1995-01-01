Кабель RODE SC9, 3.5 мм TRRS / TRRS, 1.6 м
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Описание
Rode SC9 - микрофонный кабель длиной 1.6 метров, позволяющий вынести микрофон от камеры поближе к снимаемому объекту (на микрофонную удочку, стойку или настольный держатель), что значительно снижает уровень окружающего шума без ощутимых затрат, связанных с использованием радиосистем. Качественное экранирование гарантирует защиту от помех, связанных с радиоволнами и другими видами электромагнитного излучения. Из микрофонов линейки Rode данный удлинитель совместим с VideoMicro, VideoMic GO, VideoMic Pro Plus и Stereo VideoMic X, возможно использование и с микрофонами других производителей. Позолоченные контакты обеспечивают наилучшее качество передачи сигнала.
Длина: 1.6 метров
Штекеры: 3.5 мм TRRS / 3.5 мм TRRS