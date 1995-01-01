Кабель RODE SC1, 3.5 мм TRRS-TRRS, 6 метров (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075274 Артикул : SC1 (у)



Экранированный удлинитель микрофонного кабеля Rode SC1 для микрофонов с 3.5-мм TRRS-штекером (Rode smartLav, smartLav+ и др.). Качественное экранирование обеспечивает защиту от помех (Wi-Fi, сотовая связь и другие источники радиоволн). Позолоченные контакты для превосходного качества передачи звука. Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 19% 1 850 ₽ 1 499 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Экранированный удлинитель микрофонного кабеля Rode SC1 для микрофонов с 3.5-мм TRRS-штекером (Rode smartLav, smartLav+ и др.). Качественное экранирование обеспечивает защиту от помех (Wi-Fi, сотовая связь и другие источники радиоволн). Позолоченные контакты для превосходного качества передачи звука.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.