Кабель RODE SC1, 3.5 мм TRRS-TRRS, 6 метров (уцененный)
Код товара : УТ-00075274
Артикул : SC1 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
19%
1 850 ₽
1 499 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Экранированный удлинитель микрофонного кабеля Rode SC1 для микрофонов с 3.5-мм TRRS-штекером (Rode smartLav, smartLav+ и др.). Качественное экранирование обеспечивает защиту от помех (Wi-Fi, сотовая связь и другие источники радиоволн). Позолоченные контакты для превосходного качества передачи звука.
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