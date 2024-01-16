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Держатель RODE PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00055543 Артикул : PSA1+

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Все характеристики RODE PSA1+ — пантограф для крепления микрофона. Вращается на 360 градусов, микрофон можно закрепить в любом положении. Нивелируется шум от пола, клавиатуры и кликов мышью и прочие помехи. На эту стойку можно закрепить любой микрофон RODE. Задать вопрос 18 670 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Основные Тип микрофона Держатель

Описание Обновлённая конструкция для точного позиционирования и стабильности в связке практически с любым микрофоном

Бесшумная работа, демпфированные внутренние пружины

Опора с резиновыми вставками для надёжного крепления и защиты от ударов

Увеличенный радиус действия и вращение на 360° для удобной работы в студии или дома

Выдержит микрофон от 94 г до 1,2 кг

Удобная система для кабелей XLR и USB

Совместим со всеми стандартными микрофонами и амортизаторами Характеристики Резьба: 3/8 или 5/8 (с комплектным адаптером)

Вес: 1,52 кг

Горизонтальный вылет: 940 мм

Вертикальный вылет: 860 мм

Габаритные размеры: 65 x 940 x 100 мм

Минимальный вес микрофона: 94 г

Максимальный вес микрофона: 1,2 кг.

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