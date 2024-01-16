Держатель RODE PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный
Код товара : УТ-00055543
Артикул : PSA1+
18 670 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные
Тип микрофона
Держатель
Описание
- Обновлённая конструкция для точного позиционирования и стабильности в связке практически с любым микрофоном
- Бесшумная работа, демпфированные внутренние пружины
- Опора с резиновыми вставками для надёжного крепления и защиты от ударов
- Увеличенный радиус действия и вращение на 360° для удобной работы в студии или дома
- Выдержит микрофон от 94 г до 1,2 кг
- Удобная система для кабелей XLR и USB
- Совместим со всеми стандартными микрофонами и амортизаторами
Характеристики
- Резьба: 3/8 или 5/8 (с комплектным адаптером)
- Вес: 1,52 кг
- Горизонтальный вылет: 940 мм
- Вертикальный вылет: 860 мм
- Габаритные размеры: 65 x 940 x 100 мм
- Минимальный вес микрофона: 94 г
- Максимальный вес микрофона: 1,2 кг.
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