Описание

Rode Podcaster - динамический микрофон с USB интерфейсом. Особенностью динамических микрофонов является их низкая чувствительность, поэтому они хорошо подходят для записи в шумном окружении: окружающие звуки практически игнорируются (но микрофон следует располагать близко к источнику звука). Встроенный 18-битный аналого-цифровой преобразователь – куда лучше, чем у встроенной звуковой карты вашего ноутбука или планшета – обеспечивает качество на уровне профессионального радио или телевещания. Да, поскольку Podcaster использует универсальный USB интерфейс, его можно подключить к домашнему ПК, ноутбуку, планшету или смартфону на базе iOS или Android (для iPhone или iPad потребуется переходник).

Большой динамический капсюль (28 мм) снабжен встроенным антивибрационным подвесом. На корпусе расположен регулятор громкости и 3.5-мм выход для наушников для мониторинга звука с нулевой задержкой. Встроенный поп-фильтр защищает от взрывных согласных звуков в речи (Б, П и др.), которые могут вызывать неприятную перегрузку капсюля. Встроенный светодиодный индикатор показывает работу микрофона.

Podcaster, как понятно из названия, идеально подходит для подкастов, интернет-радио, а также для Youtube видео с закадровым голосом («летсплеи» и т.д.), корпоративных аудио-видео трансляций, озвучания любительского кино. Он также может подойти для записи музыки в домашних условиях.

В комплекте с микрофоном идет держатель сдля установки на штатив или стойку, а также USB кабель длиной 3 м. Для профессионального использования рекомендуется также приобрести внешний антишоковый подвес PSM1 и кронштейн PSA1.

Примеры записи: https://soundcloud.com/rodemics/sets/podcaster

Технические характеристики:

Акустическое исполнение: динамический

Капсюль: 28 мм

Электронная схема: аналоговая обработка + АЦП

Цифровое разрешение: 18 бит 8-48 кГц

Направленность: Кардиоидная

Частотный диапазон: 40 Гц - 14 кГц

Выходное сопротивление: USB - 0 Ом; наушники - 32 Ом

Соотношение сигнал/шум: 78 дБ SPL (A — взвешенный на IEC651)

Динамический диапазон: 128 дБ SPL

Максимальное звуковое давление: 115 дБ SPL (@ 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)

Чувствительность: -51 дБ 1 В/Па (2.8 мВ @ 94 дБ SPL) +/- 2 дБ @ 1 кГц

Питание: от USB, 5 В

Размеры: 215 х 56 мм

Вес: 610 г

Страна производства: Австралия. При регистрации покупки на сайте Rode предоставляется расширенная 10-летняя гарантия производителя.