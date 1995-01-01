Rode Podcaster - динамический микрофон с USB интерфейсом. Особенностью динамических микрофонов является их низкая чувствительность, поэтому они хорошо подходят для записи в шумном окружении или в помещениях без аудиоподготовки: окружающие звуки и реверберация (эхо) практически игнорируются. Но микрофон следует располагать близко к источнику звука, то есть говорить прямо в него.

Версия Mk II является «тихим» обновлением: изначально в микрофон устанавливался аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с разрешением 18 бит и частотой дискретизации от 8 до 48 кГц. В новой версии его улучшили до 24 бит 48-96 кГц, что должно повысить качество аудио на выходе. При этом микрофон потяжелел с 610 до 655 г – вполне возможно, что внутри поменяли что-то еще. Да, поскольку Podcaster использует универсальный USB-A интерфейс, его можно подключить к домашнему ПК, ноутбуку, планшету или смартфону на базе iOS или Android (для мобильных устройств потребуется переходник).

Большой динамический капсюль (28 мм) снабжен встроенным антивибрационным подвесом, который дополнительно гасит звуки, идущие микрофонного крепления. На корпусе расположен регулятор громкости и 3.5-мм выход для наушников для мониторинга звука с нулевой задержкой. Встроенный поп-фильтр защищает от взрывных согласных звуков в речи (Б, П и др.), которые могут вызывать неприятную перегрузку капсюля. Встроенный светодиодный индикатор показывает работу микрофона.

Podcaster, как понятно из названия, идеально подходит для записи подкастов, корпоративных аудио-видео трансляций, независимого озвучания кино / видео. Он прекрасно подходит для записи в домашних условиях или в поездках – из номера отеля.

В комплекте с микрофоном идет простейший наклонный держатель RM2 для установки на штатив или стойку (резьба 5/8" с переходником на 3/8"), а также USB кабель длиной 3 м. Для профессионального использования рекомендуется отдельно приобрести внешний антишоковый подвес типа «паук» и кронштейн-пантограф.

Технические характеристики:

Тип микрофона: моно, студийный

моно, студийный Механизм акустического преобразования: динамический

динамический Акустический принцип: динамический

динамический Направленность: кардиоидный

кардиоидный Капсюль: 28 мм

28 мм Частотная характеристика: 40 Гц - 14 кГц

40 Гц - 14 кГц ВЧ фильтр: нет

нет Количество каналов: 1

1 Чувствительность: -51 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 94 дБ SPL, 1 кГц)

-51 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 94 дБ SPL, 1 кГц) Соотношение сигнал / шум: более 78 дБ

более 78 дБ Эквивалентный уровень шума: менее 16 дБ

менее 16 дБ Максимум звукового давления (SPL): 115 дБ

115 дБ Регулировка уровня: нет

нет Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 44-96 кГц

24 бита 44-96 кГц Питание: от устройства (5В)

от устройства (5В) Подключение: USB-A

USB-A Комплектация: микрофон, крепление RM2, USB кабель (3 м)

микрофон, крепление RM2, USB кабель (3 м) Размеры: 21.5 х 5.6 х 5.2 см

21.5 х 5.6 х 5.2 см Вес: 655 г

Страна производства: Австралия.