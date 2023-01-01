Описание

Легкий конденсаторный микрофон-пушка RØDE NTG-1 создан специально для профессионального применения в кино-, видео-, телепроизводстве, а также в звукозаписи. Отличается широким частотным диапазоном, низким уровнем собственного шума и высокой прозрачностью звука (transparency). Несмотря на полностью металлический корпус этот микрофон весит всего 105 г, благодаря чему он отлично подходит для использования на микрофонных удочках.

Микрофон оснащен балансным XLR 3-pin выходом и требует подключения с фантомным питанием 24 или 48 Вольт, поэтому, если у вас нет профессиональной видеокамеры, для его использования вам потребуется аудиоинтерфейс (внешняя звуковая карта).

Для устранения низкочастотного гула от кондиционеров, трафика, офисной техники имеется подключаемый ВЧ фильтр 80 Гц.

RØDE NTG-1 уже можно назвать «живой классикой» – эта модель производится с 2005 года, за эти годы микрофон собрал множество положительных отзывов и рекомендаций.