Описание

Rode NTG4 создан на основе популярного NTG1, но с улучшенным капсюлем. Снижен уровень собственного шума, добавлены – три кнопки управления на корпусе. Это фильтр нижних частот (75 дБ), усилитель верхних частот и аттенюатор -10 дБ. Усилитель верхних частот может пригодиться при использовании плотной ветрозащиты (такой как Rode Blimp), которая вместе с ветром немного гасит верхнюю часть диапазона. Вместе с низкочастотным фильтром он также повышает разборчивость речи при записи в шумных условиях. Аттенюатор поможет избежать перегрузки при записи громких звуков, а также при расположении микрофона близко к источнику звука (например, в случае записи акустических инструментов).

Rode NTG4 является микрофоном профессионального, вещательного уровня, он может свободно использоваться в телевизионном и кинопроизводстве. NTG4 использует балансное XLR подключение и требует фантомного питания 12, 24 или 48 Вольт. Направленность суперкардиоидная: микрофон отсекает звуки с задней полусферы. NTG4 может применяться как на камере, так и на выносе: на микрофонной стойке или удочке.

Rode NTG4 и NTG4+ являются вариантами одной и той же модели. Единственным отличием является встроенный литиевый аккумулятор в NTG4+, который позволяет использовать этот микрофон с камерами без фантомного питания.