Микрофон RODE NTG-4, направленный, моно, XLR
Код товара : УТ-00031978
Артикул : NTG-4
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Характеристики
Микрофон
Число каналов
1
ВЧ фильтр
Есть
Акустический принцип
линейный градиент
Комплектация
микрофон, крепление RM5, поролоновая ветрозащита, чехол
Питание
фантомное 12, 24 или 48 В
Эквивалентный уровень шума, дБА
16 дБА
Выходное сопротивление
200 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ
135 дБ
Регулировка уровня звука
0, -10
Максимальная частотная характиристика, Гц
20 000 Гц
Направленность
суперкардиодная
Капсюль
0.50"
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Соотношение сигнал / шум, дБ
78 дБ
Чувствительность
-32 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 94 дБ SPL, 1 кГц)
Вес
126 г
Минимальная частотная характиристика, Гц
20 Гц
Подключение
XLR 3-pin
Основные
Направленность
Однонаправленный
Запись звука
Моно
Штекер
XLR
Тип микрофона
Пушка (направленный)
Описание
Rode NTG4 создан на основе популярного NTG1, но с улучшенным капсюлем. Снижен уровень собственного шума, добавлены – три кнопки управления на корпусе. Это фильтр нижних частот (75 дБ), усилитель верхних частот и аттенюатор -10 дБ. Усилитель верхних частот может пригодиться при использовании плотной ветрозащиты (такой как Rode Blimp), которая вместе с ветром немного гасит верхнюю часть диапазона. Вместе с низкочастотным фильтром он также повышает разборчивость речи при записи в шумных условиях. Аттенюатор поможет избежать перегрузки при записи громких звуков, а также при расположении микрофона близко к источнику звука (например, в случае записи акустических инструментов).
Rode NTG4 является микрофоном профессионального, вещательного уровня, он может свободно использоваться в телевизионном и кинопроизводстве. NTG4 использует балансное XLR подключение и требует фантомного питания 12, 24 или 48 Вольт. Направленность суперкардиоидная: микрофон отсекает звуки с задней полусферы. NTG4 может применяться как на камере, так и на выносе: на микрофонной стойке или удочке.
Rode NTG4 и NTG4+ являются вариантами одной и той же модели. Единственным отличием является встроенный литиевый аккумулятор в NTG4+, который позволяет использовать этот микрофон с камерами без фантомного питания.