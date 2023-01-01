Микрофон RODE Lavalier GO, петличный, TRS 3.5 мм
Код товара : УТ-00039359
Артикул : Lavalier GO
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
16 г
Питание
от передатчика (2.7 В)
Микрофон
Выходное сопротивление
3к Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
67
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
4.5 мм
Максимум звукового давления (SPL), дБ
110
Питание
от передатчика (2.7 В)
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-35 дБ (17.8мВ @94дБ SPL)
Акустический принцип
постоянно поляризованный конденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА
18.9
Вес
16 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, металлическое крепление (крокодильчик), чехол
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
16 г
Питание
от передатчика (2.7 В)
Описание
Lavalier GO - это микрофон-петличка профессионального уровня, разработанный в качестве дополнения к беспроводной системе RØDE Wireless GO. Стандартный мини-джек 3.5 мм TRS позволяет также подключить этот микрофон к большинству записывающих устройств с соответствующим входом (рекордеры, камеры, другие беспроводные передатчики и так далее). Миниатюрный всенаправленный капсюль диаметром 4.5 мм отличается малозаметностью и при необходимости может быть легко замаскирован под одеждой.
Для уменьшения шума ветра и вокальных «взрывных» согласных («б», «т» и «п») в комплекте идет поролоновая защита, меховую можно приобрести отдельно. Для для быстрого и простого крепления в коробке есть прочный зажим-крокодильчик со встроенным держателем кабеля. Кабель длиной 1.2 м усилен кевларом для максимальной прочности.