Rode Deadkitten - оригинальная ветрозащита из искусственного меха для записи на улице. Спасает даже от сильного ветра, оставаясь акустически прозрачной (может немного приглушать верхние частоты). Подходит для стереомикрофонов Rode: NT4, Stereo VideoMic, Stereo VideoMic Pro, i-XY.