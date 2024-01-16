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Ветрозащита RODE Deadkitten меховая

Код товара:УТ-00023929
Артикул:DeadKitten

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Rode Deadkitten - оригинальная ветрозащита из искусственного меха для записи на улице. Спасает даже от сильного ветра, оставаясь акустически прозрачной (может немного приглушать верхние частоты). Подходит для стереомикрофонов Rode: NT4, Stereo VideoMic, Stereo VideoMic Pro, i-XY.