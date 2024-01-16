Ветрозащита RODE Deadkitten меховая



Код товара: УТ-00023929 Артикул: DeadKitten Код товара: УТ-00023929 Артикул: DeadKitten Тип микрофона Ветрозащита Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Ветрозащита Описание Rode Deadkitten - оригинальная ветрозащита из искусственного меха для записи на улице. Спасает даже от сильного ветра, оставаясь акустически прозрачной (может немного приглушать верхние частоты). Подходит для стереомикрофонов Rode: NT4, Stereo VideoMic, Stereo VideoMic Pro, i-XY. Видео Наш обзор

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