Ветрозащита RODE Deadkitten меховая
Код товара : УТ-00023929
Артикул : DeadKitten
3 630 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Описание
Rode Deadkitten - оригинальная ветрозащита из искусственного меха для записи на улице. Спасает даже от сильного ветра, оставаясь акустически прозрачной (может немного приглушать верхние частоты). Подходит для стереомикрофонов Rode: NT4, Stereo VideoMic, Stereo VideoMic Pro, i-XY.