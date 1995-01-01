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Зарядный кейс RODE Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro

  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
  • Charge Case+ для Wireless Go Gen 3 и Wireless Pro
Код товара:УТ-00093957
Артикул:N2248

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Это удобное решение для зарядки микрофонов и приемников систем Wireless GO Gen 3 и Wireless PRO с помощью одного кабеля USB-C. Благодаря встроенному аккумулятору вы можете заряжать устройства и в дороге, получая еще две дополнительные зарядки (всего прибл. 21 час работы). Вы также можете использовать Charge Case+ для доступа ко всем аудиозаписям на внутренней памяти устройств и для обновления прошивки.

Надежно, безопасно и комфортно
Благодаря прочному противоударному корпусу-ракушке и инновационному дизайну с закрыванием на молнию чехол Charge Case+ обеспечивает надежную защиту ваших микрофонов от ударов и сотрясений во время поездок, одновременно подзаряжая их. Мягкий наполнитель гасит ударный импульс даже при падении с большой высоты, а благодаря молнии кейс не раскроется при падении.

Характеристики

  • Емкость аккумулятора: 4200 мАч (2 полных перезарядки)
  • Требования к сетевому адаптеру: ток 5В 3А (макс)
  • Время зарядки: прибл. 2 ч (при 3А)
  • Интерфейс: USB-C
  • Передача данных: поддерживается
  • Вес: 185 г
  • Размеры: 98 х 78 х 71 мм