Это удобное решение для зарядки микрофонов и приемников систем Wireless GO Gen 3 и Wireless PRO с помощью одного кабеля USB-C. Благодаря встроенному аккумулятору вы можете заряжать устройства и в дороге, получая еще две дополнительные зарядки (всего прибл. 21 час работы). Вы также можете использовать Charge Case+ для доступа ко всем аудиозаписям на внутренней памяти устройств и для обновления прошивки.

Надежно, безопасно и комфортно

Благодаря прочному противоударному корпусу-ракушке и инновационному дизайну с закрыванием на молнию чехол Charge Case+ обеспечивает надежную защиту ваших микрофонов от ударов и сотрясений во время поездок, одновременно подзаряжая их. Мягкий наполнитель гасит ударный импульс даже при падении с большой высоты, а благодаря молнии кейс не раскроется при падении.

Характеристики