Оригинальный широкоугольный конвертер Ricoh GW-4 подходит для камер GR III и GR IV (все модификации). В первом случае для установки будет необходим адаптер GA-1, а во втором – GA-3. Конвертер с увеличением 0.75х позволяет существенно расширить поле зрения камеры: с 28 мм до 21 мм (в 35-мм эквиваленте), что будет особенно актуально для съемки пейзажей, интерьеров, репортажа, селфи и многих других сюжетов. В комплект поставки входит фигурная резиновая бленда и чехол. В переднюю резьбу диаметром 72 мм можно устанавливать светофильтры.

Не подходит для GR IIIx.

В комплект поставки входит:

Конвертер

Фигурная резиновая бленда

Крышки

Чехол

Установочные адаптеры GA-1 (для GR III) и GA-3 (для GR IV) продаются отдельно. Конвертер завинчивается в резьбу 49 мм. Если у вас есть адаптеры для светофильтров 49 мм от NiSi или JJC – они тоже подойдут для его установки.