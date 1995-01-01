Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Широкоугольный конвертер Ricoh GW-4 для GR III и GR IV

  • GW-4 для GR III и GR IV
  • GW-4 для GR III и GR IV
  • GW-4 для GR III и GR IV
  • GW-4 для GR III и GR IV
  • GW-4 для GR III и GR IV
  • GW-4 для GR III и GR IV
  • GW-4 для GR III и GR IV
Код товара:УТ-00090816
Артикул:@ S0030248

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный широкоугольный конвертер Ricoh GW-4 подходит для камер GR III и GR IV (все модификации). В первом случае для установки будет необходим адаптер GA-1, а во втором – GA-3. Конвертер с увеличением 0.75х позволяет существенно расширить поле зрения камеры: с 28 мм до 21 мм (в 35-мм эквиваленте), что будет особенно актуально для съемки пейзажей, интерьеров, репортажа, селфи и многих других сюжетов. В комплект поставки входит фигурная резиновая бленда и чехол. В переднюю резьбу диаметром 72 мм можно устанавливать светофильтры.

Не подходит для GR IIIx.

В комплект поставки входит:

  • Конвертер
  • Фигурная резиновая бленда
  • Крышки
  • Чехол

Установочные адаптеры GA-1 (для GR III) и GA-3 (для GR IV) продаются отдельно. Конвертер завинчивается в резьбу 49 мм. Если у вас есть адаптеры для светофильтров 49 мм от NiSi или JJC – они тоже подойдут для его установки.