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Чехол Ricoh GC-12 для GR III, GR IIIx, GR IV, кожаный

  • GC-12 для GR3, GR IIIx, GR IV, кожаный
  • GC-12 для GR3, GR IIIx, GR IV, кожаный
  • GC-12 для GR3, GR IIIx, GR IV, кожаный
Код товара:УТ-00090819
Артикул:@ S0030486

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мягкий фирменный чехол Ricoh GC-12 из натуральной кожи защищает камеру от повреждений при переноске в обычной сумке: экран и поверхность корпуса не царапаются. Пустой чехол легко складывается до компактных размеров. Подходит для камер Ricoh GR III, GR IIIx и GR IV (всех возможных версий).

Чехол закрывается на магнитный замок. Крепление на поясной ремень у этой модели не предусмотрено – оно есть у чехла GC-11.