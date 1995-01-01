Плотный чехол из натуральной кожи Ricoh GC-11 обеспечивает надежную защиту для камер GR. С тыльной стороны располагается петля для ношения на поясном ремне, а верхняя застежка закрывается на магнитный замок для быстрого и бесшумного извлечения камеры. Подходит для камер Ricoh GR III, GR IIIx и GR IV (всех возможных версий). Выполнен точно под размер, поэтому компактнее, чем универсальные чехлы от сторонних производителей.