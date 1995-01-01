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Зарядное устройство Ricoh BJ-12 для аккумулятора DB-120

  • BJ-12 для аккумулятора DB-120
  • BJ-12 для аккумулятора DB-120
  • BJ-12 для аккумулятора DB-120
Код товара:УТ-00088779
Артикул:S0035305

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальное зарядное устройство Ricoh BJ-12 предназначено для зарядки 1 или 2 литий-ионных аккумуляторов DB-120, используемых в камерах Ricoh GR IV, GR IV HDF и GR IV Monochrome. Подключается к внешнему источнику питания через гнездо USB-C. Обе батареи заряжаются одновременно, с 0 до 100% приблизительно за 2 часа. Питание по USB позволяет заряжать батареи как дома, так и в дороге: от универсальных аккумуляторов (пауэрбанков), USB-розеток в автомобилях и общественном транспорте и так далее. Светодиодные индикаторы показывают, когда батареи будут полностью заряжены.

Сетевой адаптер и USB кабель в комплект не входят.. Не подходит для камер Ricoh GR предыдущих поколений.

Совместимые камеры

  • Ricoh GR IV
  • Ricoh GR IV HDF
  • Ricoh GR IV Monochrome