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Зарядное устройство Ricoh BJ-12 для DB-120

  • BJ-12 для DB-120
  • BJ-12 для DB-120
  • BJ-12 для DB-120
Код товара:УТ-00088780
Артикул:@ S0035305

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальное зарядное устройство Ricoh BJ-12 для 2 аккумуляторных батарей DB-120. Может заряжать аккумуляторы как поштучно, так и парами. Приблизительное время зарядки: 2 часа. Вход USB-C позволяет использовать устройство и дома, и в дороге – от портативных USB аккумуляторов, USB розеток в транспорте и так далее. Светодиодные индикаторы показывают статус каждой батареи. USB кабель и сетевой адаптер не входят в комплект.

Совместимые камеры: Ricoh GR IV.