Оригинальное зарядное устройство Ricoh BJ-12 для 2 аккумуляторных батарей DB-120. Может заряжать аккумуляторы как поштучно, так и парами. Приблизительное время зарядки: 2 часа. Вход USB-C позволяет использовать устройство и дома, и в дороге – от портативных USB аккумуляторов, USB розеток в транспорте и так далее. Светодиодные индикаторы показывают статус каждой батареи. USB кабель и сетевой адаптер не входят в комплект.