Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Ricoh DB-110, который используется в камерах Ricoh GR III, GR IIIx и Pentax WG-6. Для зарядки требуется сетевой адаптер и USB-C кабель, которые идут в комплекте с камерой. Если они потерялись или повреждены, можно использовать универсальные зарядные устройства (для телефонов), включая автомобильные ЗУ и внешние аккмуляторы с USB выходом, последнее даже позволяет заряжать аккумуляторы камеры вдали от электросетей.