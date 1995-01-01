Зарядное устройство Ricoh BJ-11 для DB-110
Код товара:УТ-00093047
Артикул:@ S0037861
Товар не найден
Описание
Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Ricoh DB-110, который используется в камерах Ricoh GR III, GR IIIx и Pentax WG-6. Для зарядки требуется сетевой адаптер и USB-C кабель, которые идут в комплекте с камерой. Если они потерялись или повреждены, можно использовать универсальные зарядные устройства (для телефонов), включая автомобильные ЗУ и внешние аккмуляторы с USB выходом, последнее даже позволяет заряжать аккумуляторы камеры вдали от электросетей.
- Требования к питанию: постоянный ток 5В 1А
- Выходной ток: 4.2В 0.9А
- Приблизительное время зарядки: 2 часа
- Вес: 35 г
- Материал корпуса: пластик