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Зарядное устройство Ricoh BJ-11 для DB-110

Код товара:УТ-00093047
Артикул:@ S0037861

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Ricoh DB-110, который используется в камерах Ricoh GR III, GR IIIx и Pentax WG-6. Для зарядки требуется сетевой адаптер и USB-C кабель, которые идут в комплекте с камерой. Если они потерялись или повреждены, можно использовать универсальные зарядные устройства (для телефонов), включая автомобильные ЗУ и внешние аккмуляторы с USB выходом, последнее даже позволяет заряжать аккумуляторы камеры вдали от электросетей.

  • Требования к питанию: постоянный ток 5В 1А
  • Выходной ток: 4.2В 0.9А
  • Приблизительное время зарядки: 2 часа
  • Вес: 35 г
  • Материал корпуса: пластик