Зарядное устройство Ricoh BJ-11 для DB-110
Код товара : УТ-00034314
Артикул : S0037861
5 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Ricoh DB-110, который используется в камерах Ricoh GR III, GR IIIx и Pentax WG-6. Для зарядки требуется сетевой адаптер и USB-C кабель, которые идут в комплекте с камерой. Если они потерялись или повреждены, можно использовать универсальные зарядные устройства (для телефонов), включая автомобильные ЗУ и внешние аккмуляторы с USB выходом, последнее даже позволяет заряжать аккумуляторы камеры вдали от электросетей.
- Требования к питанию: постоянный ток 5В 1А
- Выходной ток: 4.2В 0.9А
- Приблизительное время зарядки: 2 часа
- Вес: 35 г
- Материал корпуса: пластик