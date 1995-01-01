Осветитель Rekam RL-20 LED Table Kit, для смартфона, 10 Вт, 3000 / 5800 К (уцененный)
Код товара : УТ-00075494
Артикул : RL-20 LED TABLE Kit (у)
Причина уценки:
Без штатива
1 750 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактная кольцевая светодиодная лампа Rekam RL-20 LED помогает добиться правильного, равномерного освещения при различных видах съёмок и делает каждую фотографию или видео более профессиональными. Данная лампа имеет широкое применение – является идеальным выбором как дополнительное освещение для видеосъёмок, потокового вещания, фотосъёмок "селфи", онлайн-уроков. Также может использоваться в качестве лампы для макияжа, ночника и т.п.
Питание осуществляется от USB-разъёма 5В 1.7 А, сетевой адаптер в комплект не входит. Можно использовать универсальные внешние аккумуляторы. Цветовая температура регулируется в трёх режимах: «белый» (5800 К), «тёплый белый» (4500 К) и «тёплый жёлтый» (3000 К). Каждый режим освещения имеет 10 градаций яркости.
Надёжный настольный штатив высотой в 5 см позволяет устанавливать лампу на плоской поверхности стола, а шаровая голова крепёжного узла лампы обеспечивает широкий выбор углов наклона и поворота лампы, дающих максимальную свободу творчества пользователя.
Комплектация:
- Кольцевая светодиодная лампа
- Шнур питания с пультом и USB-разъёмом
- Держатель для смартфона
- Гибкое шарнирное крепление (Goose neck)
- Крепление на стойку (штатив) с интегрированной шаровой головой.
- Винт регулировки угла наклона лампы
- Настольный штатив
- Инструкция
- Гарантийный талон