Описание

Световой жезл Raylab RL-LED10RGB обладает регулировкой температуры белого света (2500-9900K), режимом цветного RGB освещения и 12 встроенными спецэффектами. Осветитель работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает от 2 до 15 часов работы, в зависимости от выбранного режима и уровня яркости. Заряжается через USB-С порт от любого универсального сетевого адаптера или USB аккумулятора. Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI 95+) он не искажает естественные цвета в кадре, такие как оттенки кожи.

Режим спецэффектов включает 20 эффектов, среди них огни полицейской или пожарной машины, фотовспышки, молнии, быстрые или медленные цветовые переливы и так далее.

Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать Raylab RL-LED10RGB на различных студийных стойках, журавлях и других держателях. В комплекте идет мини-тренога, которую можно также использовать в качестве рукоятки для использования с рук. На тыльной стороне осветителя располагаются магниты, с помощью которых его можно быстро прикрепить к стальным или чугунным поверхностям (перекладины, балки, корпусные панели).

Комплектация