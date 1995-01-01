Осветитель Raylab RL-LED08, светодиодный, 8 Вт, 3200-6500K
Код товара:УТ-00065537
Артикул:RL-LED08
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность8 Вт
Освещенность1250 лк на 0.3 м, 180 лк на 1 м
Цветовая температура3200K - 6500K +/- 200К
Индекс CRI≥ 95
Регулировка мощности1 - 100% (5 ступеней)
Угол освещения120°
Работа от аккумуляторавстроенный аккумулятор 3.7В 3100 мАч
Работа от сетиот USB 5В 2А
Система охлажденияпассивная
Тип крепления1/4"
Вес120 г
Размеры107 х 67 х 16 мм
Сайт производителяhttps://raylab.ru/
Комплектацияосветитель, рассеиватель, USB кабель, адаптер в башмак, цветные фильтры (4 шт.)
Страна производстваКитай
Описание
Raylab LED08 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров, фотографов и видеоконференций. 120 светодиодов под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Возможность плавно изменять мощность (1-100%) и цветовую температуру (3200-6500К) позволяет использовать его для различных задач. Для создания ярких и креативных кадров в набор включены цветные фильтры и силиконовая накладка. Встроенный лиий-ионный аккумулятор 3100 мАч обеспечивает непрерывную работу от 2 до 15 часов. Крепления: 1/4", монтажная пята (в башмак камеры).