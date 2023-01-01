Raylab LED08 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров, фотографов и видеоконференций. 120 светодиодов под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Возможность плавно изменять мощность (1-100%) и цветовую температуру (3200-6500К) позволяет использовать его для различных задач. Для создания ярких и креативных кадров в набор включены цветные фильтры и силиконовая накладка. Встроенный лиий-ионный аккумулятор 3100 мАч обеспечивает непрерывную работу от 2 до 15 часов. Крепления: 1/4", монтажная пята (в башмак камеры).