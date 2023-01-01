Осветитель Raylab RL-LED08, светодиодный, 8 Вт, 3200-6500K
Код товара : УТ-00065537
Артикул : RL-LED08
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Индекс CRI
95
Угол освещения
120°
Прочие характеристики
Вес
120 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Raylab LED08 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров, фотографов и видеоконференций. 120 светодиодов под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Возможность плавно изменять мощность (1-100%) и цветовую температуру (3200-6500К) позволяет использовать его для различных задач. Для создания ярких и креативных кадров в набор включены цветные фильтры и силиконовая накладка. Встроенный лиий-ионный аккумулятор 3100 мАч обеспечивает непрерывную работу от 2 до 15 часов. Крепления: 1/4", монтажная пята (в башмак камеры).