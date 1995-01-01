Осветитель Raylab RL-LED08, светодиодный, 8 Вт, 3200-6500K

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Код товара: УТ-00065537 Артикул: RL-LED08 Код товара: УТ-00065537 Артикул: RL-LED08 Тип света светодиодный Мощность 8 Вт Освещенность 1250 лк на 0.3 м, 180 лк на 1 м Цветовая температура 3200K - 6500K +/- 200К Индекс CRI ≥ 95 Регулировка мощности 1 - 100% (5 ступеней) Угол освещения 120° Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор 3.7В 3100 мАч Работа от сети от USB 5В 2А Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 8 Вт Освещенность 1250 лк на 0.3 м, 180 лк на 1 м Цветовая температура 3200K - 6500K +/- 200К Индекс CRI ≥ 95 Регулировка мощности 1 - 100% (5 ступеней) Угол освещения 120° Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор 3.7В 3100 мАч Работа от сети от USB 5В 2А Система охлаждения пассивная Тип крепления 1/4" Физические характеристики Вес 120 г Размеры 107 х 67 х 16 мм Прочие особенности Сайт производителя https://raylab.ru/ Комплектация осветитель, рассеиватель, USB кабель, адаптер в башмак, цветные фильтры (4 шт.) Страна производства Китай Описание Raylab LED08 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров, фотографов и видеоконференций. 120 светодиодов под матовой белой панелью создают мягкий и ровный свет. Возможность плавно изменять мощность (1-100%) и цветовую температуру (3200-6500К) позволяет использовать его для различных задач. Для создания ярких и креативных кадров в набор включены цветные фильтры и силиконовая накладка. Встроенный лиий-ионный аккумулятор 3100 мАч обеспечивает непрерывную работу от 2 до 15 часов. Крепления: 1/4", монтажная пята (в башмак камеры). Видео Наш обзор

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