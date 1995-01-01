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Шарнирный кронштейн Raylab RL-GAB1, 1/4", до 3 кг

  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
  • RL-GAB1, 1/4", до 3 кг
Код товара:УТ-00066691
Артикул:RL-GAB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Raylab RL-GAB1 – многофункциональный шарнирный кронштейн для крепления осветителей, микрофонов и других аксессуаров на штативах, клетках и так далее. Несмотря на свой компактный размер и вес, способен удержать оборудование весом до 3 кг. Шарнирные головки вращаются на 360° вокруг своей оси и наклоняются до 90° в обе стороны. Оба шарнира одновременно фиксируются одним зажимом.