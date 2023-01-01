Raylab RL-GAB1 – многофункциональный держатель для осветителей, микрофонов и других аксессуаров на штативах, клетках и так далее. Несмотря на свой компактный размер и вес, способен удержать оборудование весом до 3 кг. Шарнирные головки вращаются на 360° вокруг своей оси и наклоняются до 90° в обе стороны. Оба шарнира одновременно фиксируются одним зажимом.