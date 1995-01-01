Осветитель Raylab RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
Код товара:УТ-00050832
Артикул:RL-60
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность60 Вт
Световой поток6000 лм
Цветовая температура3200-6500К ± 200К
Индекс CRI≥ 96
Индекс TLCI≥ 96
Регулировка мощностиесть, 10 - 100%, 10 ступеней
Угол освещенияЗависит от установленной насадки
Работа от сети90-240 В 50-60 Гц
Система охлажденияактивная: вентилятор
Тип крепления5/8", на стойку
Вес3.3 кг
Размеры40.5 х 27 х 22 см
Сайт производителяhttps://raylab.ru/
Комплектацияосветитель, адаптер питания PW-11, рефлектор, белый диффузор
Страна производстваКитай
Описание
Созданный для работы в помещении, светодиодный осветитель RL-60 имеет возможность изменять цветовую температуру и мощность, что делает его одним из самых востребованных приборов в студии. Высокий коэффициент цветопередачи устройства позволяет пользователю сохранять цвета объектов максимально реалистичными. Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок. Эта модель осветителя работает через адаптер питания от электросети 90-240 Вольт.