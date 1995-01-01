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Осветитель Raylab RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт

  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
  • RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
Код товара:УТ-00050832
Артикул:RL-60

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Созданный для работы в помещении, светодиодный осветитель RL-60 имеет возможность изменять цветовую температуру и мощность, что делает его одним из самых востребованных приборов в студии. Высокий коэффициент цветопередачи устройства позволяет пользователю сохранять цвета объектов максимально реалистичными. Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок. Эта модель осветителя работает через адаптер питания от электросети 90-240 Вольт.