Осветитель Raylab RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт
Код товара : УТ-00050832
Артикул : RL-60
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
60 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, 10 - 100%, 10 ступеней
Индекс CRI
96
Световой поток, лм
6000
Угол освещения
Зависит от установленной насадки
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
90-240 В 50-60 Гц
Байонет
Bowens S
Тип крепления
5/8", на стойку
Прочие характеристики
Вес
3.3 кг
Вес (брутто), г
3.100
Комплектация
осветитель, адаптер питания PW-11, рефлектор, белый диффузор
Описание
Созданный для работы в помещении, светодиодный осветитель RL-60 имеет возможность изменять цветовую температуру и мощность, что делает его одним из самых востребованных приборов в студии. Высокий коэффициент цветопередачи устройства позволяет пользователю сохранять цвета объектов максимально реалистичными. Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок. Эта модель осветителя работает через адаптер питания от электросети 90-240 Вольт.