Осветитель Raylab RL-60 Sunlight 3200-6500K, светодиодный, 60 Вт

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Код товара: УТ-00050832 Артикул: RL-60 Код товара: УТ-00050832 Артикул: RL-60 Тип света светодиодный Мощность 60 Вт Световой поток 6000 лм Цветовая температура 3200-6500К ± 200К Индекс CRI ≥ 96 Индекс TLCI ≥ 96 Регулировка мощности есть, 10 - 100%, 10 ступеней Угол освещения Зависит от установленной насадки Работа от сети 90-240 В 50-60 Гц Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 60 Вт Световой поток 6000 лм Цветовая температура 3200-6500К ± 200К Индекс CRI ≥ 96 Индекс TLCI ≥ 96 Регулировка мощности есть, 10 - 100%, 10 ступеней Угол освещения Зависит от установленной насадки Работа от сети 90-240 В 50-60 Гц Система охлаждения активная: вентилятор Тип крепления 5/8", на стойку Физические характеристики Вес 3.3 кг Размеры 40.5 х 27 х 22 см Прочие особенности Сайт производителя https://raylab.ru/ Комплектация осветитель, адаптер питания PW-11, рефлектор, белый диффузор Страна производства Китай Описание Созданный для работы в помещении, светодиодный осветитель RL-60 имеет возможность изменять цветовую температуру и мощность, что делает его одним из самых востребованных приборов в студии. Высокий коэффициент цветопередачи устройства позволяет пользователю сохранять цвета объектов максимально реалистичными. Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок. Эта модель осветителя работает через адаптер питания от электросети 90-240 Вольт. Видео Наш обзор

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