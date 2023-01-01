Созданный для работы в помещении, светодиодный осветитель RL-60 имеет возможность изменять цветовую температуру и мощность, что делает его одним из самых востребованных приборов в студии. Высокий коэффициент цветопередачи устройства позволяет пользователю сохранять цвета объектов максимально реалистичными. Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок. Эта модель осветителя работает через адаптер питания от электросети 90-240 Вольт.