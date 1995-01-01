Осветитель Raylab RL-200 студийный, светодиодный, 3200-6500К

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Код товара: УТ-00067544 Артикул: RL-200 3265 Код товара: УТ-00067544 Артикул: RL-200 3265 Светодиодные осветители RL-150 и RL-200 – профессиональные осветители для студий, выездных интервью и съёмки праздников. Удобный форм-фактор и универсальный байонет Bowens позволяют использовать их с множеством световых модификаторов. Светодиодная лампа COB LED обеспечивает долгий срок службы (не менее 50 000 часов), высокую цветопередачу (CRI: ≥96 , TLCI: ≥96) и стабильную цветовую температуру. Поэтому данные приборы легко совместить с другими осветителями в студии. Возможность регулировать цветовую температуру от 3200 до 6500К помогает создать идеальное освещение. Товар не найден Задать вопрос Описание Светодиодные осветители RL-150 и RL-200 – профессиональные осветители для студий, выездных интервью и съёмки праздников. Удобный форм-фактор и универсальный байонет Bowens позволяют использовать их с множеством световых модификаторов. Светодиодная лампа COB LED обеспечивает долгий срок службы (не менее 50 000 часов), высокую цветопередачу (CRI: ≥96 , TLCI: ≥96) и стабильную цветовую температуру. Поэтому данные приборы легко совместить с другими осветителями в студии. Возможность регулировать цветовую температуру от 3200 до 6500К помогает создать идеальное освещение. Видео Наш обзор

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