Светодиодные осветители RL-150 и RL-200 – профессиональные осветители для студий, выездных интервью и съёмки праздников. Удобный форм-фактор и универсальный байонет Bowens позволяют использовать их с множеством световых модификаторов. Светодиодная лампа COB LED обеспечивает долгий срок службы (не менее 50 000 часов), высокую цветопередачу (CRI: ≥96 , TLCI: ≥96) и стабильную цветовую температуру. Поэтому данные приборы легко совместить с другими осветителями в студии. Возможность регулировать цветовую температуру от 3200 до 6500К помогает создать идеальное освещение.