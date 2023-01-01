Легкая алюминиевая стойка-тренога служит для установки малогабаритного осветительного оборудования или аксессуаров (отражатели, флаги и т.д.). Высота регулируется в пределах от 70 до 200 см, максимальная нагрузка 2.5 кг. Три секции соединяются винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы из ударостойкого полимера.