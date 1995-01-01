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Стойка Raylab LS200B 200 см, до 2.5 кг, без амортизации

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Код товара: УТ-00060457 Артикул: RL-LS200B Код товара: УТ-00060457 Артикул: RL-LS200B Вес 2.9 кг Размер упаковки 11.5 х 10.5 х 122 см Размеры высота от 70 до 200 см, диаметр секций: 25, 22, 19 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 2.9 кг Размер упаковки 11.5 х 10.5 х 122 см Размеры высота от 70 до 200 см, диаметр секций: 25, 22, 19 мм Описание Легкая алюминиевая стойка-тренога служит для установки малогабаритного осветительного оборудования или аксессуаров (отражатели, флаги и т.д.). Высота регулируется в пределах от 70 до 200 см, максимальная нагрузка 2.5 кг. Три секции соединяются винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы из ударостойкого полимера. Видео Наш обзор

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