Стойка Raylab LS200B 200 см, до 2.5 кг, без амортизации
Код товара : УТ-00060457
Артикул : RL-LS200B
1 590 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.9 кг
Описание
Легкая алюминиевая стойка-тренога служит для установки малогабаритного осветительного оборудования или аксессуаров (отражатели, флаги и т.д.). Высота регулируется в пределах от 70 до 200 см, максимальная нагрузка 2.5 кг. Три секции соединяются винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы из ударостойкого полимера.