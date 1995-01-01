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Стойка Raylab LS005, 3.9 м, воздушная амортизация

  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
  • LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
Код товара:УТ-00061910
Артикул:RL-LS005

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Прочная и надёжная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Подойдёт для любых студийных вспышек и осветительных приборов. Максимальная высота до 3.88 м.

Характеристики

  • Амортизация: воздушная
  • Материал: алюминий
  • Максимальная высота: 388 см
  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Минимальная высота: 120 см
  • Длина в сложенном виде: 102 см
  • Количество секций: 4
  • Диаметр секций: 25-30-35-40
  • Тип зажимов: поворотный замок
  • Коллекция: PRO STUDIO
  • Вес: 2.1 кг
  • Размер в упаковке, ДxШxВ: 10 х 9 х 89.5 см
  • Вес в упаковке: 2.2 кг