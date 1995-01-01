Стойка Raylab LS005, 3.9 м, воздушная амортизация

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Код товара: УТ-00061910 Артикул: RL-LS005 Код товара: УТ-00061910 Артикул: RL-LS005 Прочная и надёжная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Подойдёт для любых студийных вспышек и осветительных приборов. Максимальная высота до 3.88 м. Товар не найден Задать вопрос Описание Прочная и надёжная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Подойдёт для любых студийных вспышек и осветительных приборов. Максимальная высота до 3.88 м. Характеристики Амортизация: воздушная

Материал: алюминий

Максимальная высота: 388 см

Максимальная нагрузка: 15 кг

Минимальная высота: 120 см

Длина в сложенном виде: 102 см

Количество секций: 4

Диаметр секций: 25-30-35-40

Тип зажимов: поворотный замок

Коллекция: PRO STUDIO

Вес: 2.1 кг

Размер в упаковке, ДxШxВ: 10 х 9 х 89.5 см

Вес в упаковке: 2.2 кг Видео Наш обзор

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