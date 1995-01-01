Прочная и надёжная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Подойдёт для любых студийных вспышек и осветительных приборов. Максимальная высота до 3.88 м.
Прочная и надёжная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Подойдёт для любых студийных вспышек и осветительных приборов. Максимальная высота до 3.88 м.
Характеристики
Амортизация: воздушная
Материал: алюминий
Максимальная высота: 388 см
Максимальная нагрузка: 15 кг
Минимальная высота: 120 см
Длина в сложенном виде: 102 см
Количество секций: 4
Диаметр секций: 25-30-35-40
Тип зажимов: поворотный замок
Коллекция: PRO STUDIO
Вес: 2.1 кг
Размер в упаковке, ДxШxВ: 10 х 9 х 89.5 см
Вес в упаковке: 2.2 кг
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.