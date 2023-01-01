Стойка Raylab LS005, 3.9 м, воздушная амортизация
Код товара : УТ-00061910
Артикул : RL-LS005
7 990 ₽
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Описание
Прочная и надёжная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Подойдёт для любых студийных вспышек и осветительных приборов. Максимальная высота до 3.88 м.
Характеристики
- Амортизация: воздушная
- Материал: алюминий
- Максимальная высота: 388 см
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Минимальная высота: 120 см
- Длина в сложенном виде: 102 см
- Количество секций: 4
- Диаметр секций: 25-30-35-40
- Тип зажимов: поворотный замок
- Коллекция: PRO STUDIO
- Вес: 2.1 кг
- Размер в упаковке, ДxШxВ: 10 х 9 х 89.5 см
- Вес в упаковке: 2.2 кг