Стойка Raylab LS001 с пружинной амортизацией. Стойка предназначена для установки осветительного оборудования и аксессуаров (отражателей, флагов, фрост-панелей). Она имеет устойчивую конструкцию, которая обеспечивает стабильность и безопасность в процессе работы. Пружинная амортизация стойки обеспечивает безопасность при регулировки высоты: пружина не допускает жесткого удара, который может повредить оборудование и ваши руки. Стойка оснащена стандартным крепление типа «шпигот» (палец) 5/8" и штативным винтом 1/4", наконечник несъемный. Благодаря высокой компактности (длина в сложенном виде всего 66 см), данная стойка отлично подходит для работы на выезде, за пределами студии.