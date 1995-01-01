Стойка Raylab LS001, 220 см, до 3 кг, с пружинной амортизацией
Код товара : УТ-00072818
Артикул : RL-LS001
Снят с продажи
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка Raylab LS001 с пружинной амортизацией. Стойка предназначена для установки осветительного оборудования и аксессуаров (отражателей, флагов, фрост-панелей). Она имеет устойчивую конструкцию, которая обеспечивает стабильность и безопасность в процессе работы. Пружинная амортизация стойки обеспечивает безопасность при регулировки высоты: пружина не допускает жесткого удара, который может повредить оборудование и ваши руки. Стойка оснащена стандартным крепление типа «шпигот» (палец) 5/8" и штативным винтом 1/4", наконечник несъемный. Благодаря высокой компактности (длина в сложенном виде всего 66 см), данная стойка отлично подходит для работы на выезде, за пределами студии.
Характеристики
- Максимальная высота: 220 см.
- Минимальная высота: 78 см
- Длина в сложенном виде: 66 см.
- Амортизация: пружинная.
- Максимальная грузоподъемность: 3 кг.
- Диаметр секций: 30/25/22/19 мм.
- Материал: сталь, АБС пластик
- Вес: 1.2 кг