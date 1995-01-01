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Комплект фонов Raylab Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель

  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
  • Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
Код товара:УТ-00061649
Артикул:RL-Focus Kit 4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

В комплект входит настольная стойка высотой 63 см, 2 зажима и 4 пластиковых (ПВХ) фона: белый, черный, серый и бежевый, размер 60х115 см. Фоны изготовлены из толстого матового пластика, который легко скрутить для хранения и перевозки, и после этого он быстро восстанавливает форму. А главное – пластик не намокает, поэтому его можно использовать для съемки с водой или пеной.

  • Материал стойки: алюминий
  • Высота стойки: 35-63 см
  • Диаметр секций стойки: 19/22 мм
  • Длина горизонтальной штанги: 70 с
  • Материал фонов: ПВХ (пластик)
  • Тип: водоотталкивающий
  • Цвета фонов: белый, черный, серый и бежевый
  • Размер фонов: 60х115 см
  • Материал зажима: металл / резина
  • Ширина поверхности крепления зажима: до 45 мм
  • Ширина захвата зажима: 75 мм