В комплект входит настольная стойка высотой 63 см, 2 зажима и 4 пластиковых (ПВХ) фона: белый, черный, серый и бежевый, размер 60х115 см. Фоны изготовлены из толстого матового пластика, который легко скрутить для хранения и перевозки, и после этого он быстро восстанавливает форму. А главное – пластик не намокает, поэтому его можно использовать для съемки с водой или пеной.