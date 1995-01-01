В комплект входит настольная стойка высотой 63 см, 2 зажима и 4 пластиковых (ПВХ) фона: белый, черный, серый и бежевый, размер 60х115 см. Фоны изготовлены из толстого матового пластика, который легко скрутить для хранения и перевозки, и после этого он быстро восстанавливает форму. А главное – пластик не намокает, поэтому его можно использовать для съемки с водой или пеной.

Материал стойки: алюминий

Высота стойки: 35-63 см

Диаметр секций стойки: 19/22 мм

Длина горизонтальной штанги: 70 с

Материал фонов: ПВХ (пластик)

Тип: водоотталкивающий

Цвета фонов: белый, черный, серый и бежевый

Размер фонов: 60х115 см

Материал зажима: металл / резина

Ширина поверхности крепления зажима: до 45 мм

Ширина захвата зажима: 75 мм