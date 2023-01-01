Комплект фонов Raylab Focus Kit 4: 4 фона 60х115 см + держатель
Код товара : УТ-00061649
Артикул : RL-Focus Kit 4
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
В комплект входит настольная стойка высотой 63 см, 2 зажима и 4 пластиковых (ПВХ) фона: белый, черный, серый и бежевый, размер 60х115 см. Фоны изготовлены из толстого матового пластика, который легко скрутить для хранения и перевозки, и после этого он быстро восстанавливает форму. А главное – пластик не намокает, поэтому его можно использовать для съемки с водой или пеной.
- Материал стойки: алюминий
- Высота стойки: 35-63 см
- Диаметр секций стойки: 19/22 мм
- Длина горизонтальной штанги: 70 с
- Материал фонов: ПВХ (пластик)
- Тип: водоотталкивающий
- Цвета фонов: белый, черный, серый и бежевый
- Размер фонов: 60х115 см
- Материал зажима: металл / резина
- Ширина поверхности крепления зажима: до 45 мм
- Ширина захвата зажима: 75 мм