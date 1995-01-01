Осветитель Raylab F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
Код товара:УТ-00063421
Артикул:RL-F002
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность6 Вт
Световой поток500 лм
Цветовая температура5600К
Индекс CRI≥ 85
Индекс TLCI≥ 85
Работа от сети220В
Система охлажденияпассивная
Размерывысота: 24 см, длина кабеля: 1.8 м
Описание
Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии (предметная съемка, макро). Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде – 24 см. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок.