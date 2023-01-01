Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии (предметная съемка, макро). Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде – 24 см. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок.