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Осветитель Raylab F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К

  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
  • F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К
Код товара:УТ-00063421
Артикул:RL-F002

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии (предметная съемка, макро). Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде – 24 см. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок.