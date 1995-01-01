Осветитель Raylab F002, cветодиодный, 6 Вт, 5600К

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Код товара: УТ-00063421 Артикул: RL-F002 Код товара: УТ-00063421 Артикул: RL-F002 Тип света светодиодный Мощность 6 Вт Световой поток 500 лм Цветовая температура 5600К Индекс CRI ≥ 85 Индекс TLCI ≥ 85 Работа от сети 220В Система охлаждения пассивная Размеры высота: 24 см, длина кабеля: 1.8 м Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 6 Вт Световой поток 500 лм Цветовая температура 5600К Индекс CRI ≥ 85 Индекс TLCI ≥ 85 Работа от сети 220В Система охлаждения пассивная Физические характеристики Размеры высота: 24 см, длина кабеля: 1.8 м Описание Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии (предметная съемка, макро). Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде – 24 см. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок. Видео Наш обзор

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