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Система установки фона Raylab BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м

  • BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
  • BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
  • BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
  • BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
  • BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
  • BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
  • BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
Код товара:УТ-00060911
Артикул:RL-BS002

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ворота с телескопической перекладиной для установки виниловых или бумажных фотофонов. Высота стоек регулируется от 1.1 до 2.6 м, ширина от 1.3 до 3 м. Стойки оснащены металлическими зажимами. Максимальная грузоподъемность комплекта - 7 кг. В комплекте нейлоновая сумка для транспортировки и хранения.