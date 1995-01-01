Главная страница Осветительное оборудование Стойки Система установки фона Raylab BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м

Система установки фона Raylab BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м

<









>





Код товара: УТ-00060911 Артикул: RL-BS002 Код товара: УТ-00060911 Артикул: RL-BS002 Размеры высота: 1.1 - 2.6 м, ширина: 1.3 - 3 м Вес (брутто), кг 6.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры высота: 1.1 - 2.6 м, ширина: 1.3 - 3 м Вес (брутто), кг 6.000 Описание Ворота с телескопической перекладиной для установки виниловых или бумажных фотофонов. Высота стоек регулируется от 1.1 до 2.6 м, ширина от 1.3 до 3 м. Стойки оснащены металлическими зажимами. Максимальная грузоподъемность комплекта - 7 кг. В комплекте нейлоновая сумка для транспортировки и хранения. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.