Ворота с телескопической перекладиной для установки виниловых или бумажных фотофонов. Высота стоек регулируется от 1.1 до 2.6 м, ширина от 1.3 до 3 м. Стойки оснащены металлическими зажимами. Максимальная грузоподъемность комплекта - 7 кг. В комплекте нейлоновая сумка для транспортировки и хранения.
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