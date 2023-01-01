Система установки фона Raylab BS002, высота 2.6 м, ширина 3 м
Код товара : УТ-00060911
Артикул : RL-BS002
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
6.000
Описание
Ворота с телескопической перекладиной для установки виниловых или бумажных фотофонов. Высота стоек регулируется от 1.1 до 2.6 м, ширина от 1.3 до 3 м. Стойки оснащены металлическими зажимами. Максимальная грузоподъемность комплекта - 7 кг. В комплекте нейлоновая сумка для транспортировки и хранения.