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Система установки фона Raylab B2830B

  • B2830B
  • B2830B
  • B2830B
  • B2830B
  • B2830B
  • B2830B
  • B2830B
  • B2830B
  • B2830B
Код товара:УТ-00063816
Артикул:RL-B2830B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Максимальная высота: 2.8 м. Длина перекладины в сборе: 3 м.

Характеристики

  • Амортизация: нет
  • Минимальная высота: 83 см
  • Высота максимальная: 280 см
  • Материал: сталь
  • Максимальная нагрузка: 7 кг
  • Количество фонов: 1
  • Количество секций: 4
  • Диаметр секций: 30-26-22-19 мм
  • Длина перекладины: 3 м
  • Диаметр перекладины: 30 мм
  • Комплектация: стойка - 2 шт., перекладина - 1 шт., сумка - 1 шт.
  • Вес: 3.5 кг
  • Вес в упаковке: 4 кг
  • Размер в упаковке, ДxШxВ: 85 х 21 х 12 см