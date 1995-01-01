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Система установки фона Raylab B2830B

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Код товара: УТ-00063816 Артикул: RL-B2830B Код товара: УТ-00063816 Артикул: RL-B2830B Вес (брутто), кг 5.800 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 5.800 Описание Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Максимальная высота: 2.8 м. Длина перекладины в сборе: 3 м. Характеристики Амортизация: нет

Минимальная высота: 83 см

Высота максимальная: 280 см

Материал: сталь

Максимальная нагрузка: 7 кг

Количество фонов: 1

Количество секций: 4

Диаметр секций: 30-26-22-19 мм

Длина перекладины: 3 м

Диаметр перекладины: 30 мм

Комплектация: стойка - 2 шт., перекладина - 1 шт., сумка - 1 шт.

Вес: 3.5 кг

Вес в упаковке: 4 кг

Размер в упаковке, ДxШxВ: 85 х 21 х 12 см Видео Наш обзор

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