Система установки фона Raylab B2830B
Код товара:УТ-00063816
Артикул:RL-B2830B
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Характеристики
Вес (брутто), кг5.800
Описание
Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Максимальная высота: 2.8 м. Длина перекладины в сборе: 3 м.
Характеристики
- Амортизация: нет
- Минимальная высота: 83 см
- Высота максимальная: 280 см
- Материал: сталь
- Максимальная нагрузка: 7 кг
- Количество фонов: 1
- Количество секций: 4
- Диаметр секций: 30-26-22-19 мм
- Длина перекладины: 3 м
- Диаметр перекладины: 30 мм
- Комплектация: стойка - 2 шт., перекладина - 1 шт., сумка - 1 шт.
- Вес: 3.5 кг
- Вес в упаковке: 4 кг
- Размер в упаковке, ДxШxВ: 85 х 21 х 12 см