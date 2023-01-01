Система установки фона Raylab B2530B, высота 2.5 м, ширина 3 м
Код товара : УТ-00060910
Артикул : RL-B2530B
4 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, сборной перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Хорошо подходит для тканевых фонов, у которых прошит карман для перекладины. Если кармана нет, фон можно зафиксировать с помощью нескольких прищепок. Для бумажных фонов на картонной тубе рекомендуется дооснастить системой подъема фона (с цепочкой).