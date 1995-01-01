Комплект импульсного света Raylab Axio IV 250 Start Kit – это компактное и мобильное решение для небольшой домашней студии или студии «фото на документы». В него входят 2 современных компактных моноблока с ведущим числом 55, мощностью импульса 250 Дж, со светодиодным пилотным светом, регулировкой мощности 1/1-1/32, стабильной цветовой температурой 5500+/-200К и быстрой перезарядкой (не более 1.3 с).

В комплекте также имеются 2 качественных софтбокса: прямоугольный 50х70 и октабокс 60 см, прочные устойчивые стойки высотой до 200 см и надёжный радиосинхронизатор. Всё оборудование надёжно упаковано в прочную сумку.

Характеристики