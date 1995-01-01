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Комплект импульсного света Raylab Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж

  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
  • Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
Код товара:УТ-00095762
Артикул:Axio IV 250 Start

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Комплект импульсного света Raylab Axio IV 250 Start Kit – это компактное и мобильное решение для небольшой домашней студии или студии «фото на документы». В него входят 2 современных компактных моноблока с ведущим числом 55, мощностью импульса 250 Дж, со светодиодным пилотным светом, регулировкой мощности 1/1-1/32, стабильной цветовой температурой 5500+/-200К и быстрой перезарядкой (не более 1.3 с).

В комплекте также имеются 2 качественных софтбокса: прямоугольный 50х70 и октабокс 60 см, прочные устойчивые стойки высотой до 200 см и надёжный радиосинхронизатор. Всё оборудование надёжно упаковано в прочную сумку.

Характеристики

  • Максимальная энергия импульса: 250 Дж (1 моноблок)
  • Ведущее число: 55
  • Регулировка мощности, диапазон: 1/1 - 1/32 с шагом 1 ступень
  • Длительность импульса: 1/800 - 1/2000 с
  • Цветовая температура, стабильность: 5500К +/-200К
  • Время перезарядки: 0.5 - 1.3 с
  • Моделирующий (пилотный) свет: светодиодный, 5 Вт, 3500К +/-300К
  • Управление моделирующим светом: вкл. / выкл.
  • Дистанционное управление настройками: нет
  • Синхронизация: в комплекте универсальный радиосинхронизатор, 2-я вспышка срабатывает по световой ловушке
  • Питание: от сети 195-245В, 50/60Гц
  • Высокоскоростная синхронизация HSS: нет
  • TTL управление: нет
  • Физические характеристики
    • Вес: 760 г (1 моноблок), 7.9 кг (весь комплект с сумкой)
    • Размеры: 19.5 х 15.5 х 9.5 см (1 моноблок), 74 х 26 х 25 см (весь комплект с сумкой)
  • Комплектация: вспышка Raylab Axio IV 250 - 2 шт., стойка - 2 шт., софтбокс 50х70 см - 1 шт., октабокс 60 см - 1 шт., синхронизатор (передатчик + приемник) - 1 шт., кабель питания - 2 шт., сумка-кейс для хранения и переноски - 1 шт.
  • Страна производства: Китай