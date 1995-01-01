Комплект импульсного света Raylab Axio IV 250 Start Kit, 2х250 Дж
Код товара:УТ-00095762
Артикул:Axio IV 250 Start
Товар не найден
Характеристики
Максимальная энергия импульса250 Дж (1 моноблок)
Ведущее число55
Регулировка мощности, диапазон1/1 - 1/32 с шагом 1 ступень
Длительность импульса1/800 - 1/2000 с
Цветовая температура, стабильность5500К +/-200К
Время перезарядки0.5 - 1.3 с
Моделирующий (пилотный) светсветодиодный, 5 Вт, 3500К +/-300К
Управление моделирующим светомвкл. / выкл.
Синхронизацияв комплекте универсальный радиосинхронизатор, 2-я вспышка срабатывает по световой ловушке
Питаниеот сети 195-245В, 50/60Гц
Вес760 г (1 моноблок), 7.9 кг (весь комплект с сумкой)
Размеры19.5 х 15.5 х 9.5 см (1 моноблок), 74 х 26 х 25 см (весь комплект с сумкой)
Комплектациявспышка Raylab Axio IV 250 - 2 шт., стойка - 2 шт., софтбокс 50х70 см - 1 шт., октабокс 60 см - 1 шт., синхронизатор (передатчик + приемник) - 1 шт., кабель питания - 2 шт., сумка-кейс для хранения и переноски - 1 шт.
Страна производстваКитай
Описание
Комплект импульсного света Raylab Axio IV 250 Start Kit – это компактное и мобильное решение для небольшой домашней студии или студии «фото на документы». В него входят 2 современных компактных моноблока с ведущим числом 55, мощностью импульса 250 Дж, со светодиодным пилотным светом, регулировкой мощности 1/1-1/32, стабильной цветовой температурой 5500+/-200К и быстрой перезарядкой (не более 1.3 с).
В комплекте также имеются 2 качественных софтбокса: прямоугольный 50х70 и октабокс 60 см, прочные устойчивые стойки высотой до 200 см и надёжный радиосинхронизатор. Всё оборудование надёжно упаковано в прочную сумку.
Характеристики
- Максимальная энергия импульса: 250 Дж (1 моноблок)
- Ведущее число: 55
- Регулировка мощности, диапазон: 1/1 - 1/32 с шагом 1 ступень
- Длительность импульса: 1/800 - 1/2000 с
- Цветовая температура, стабильность: 5500К +/-200К
- Время перезарядки: 0.5 - 1.3 с
- Моделирующий (пилотный) свет: светодиодный, 5 Вт, 3500К +/-300К
- Управление моделирующим светом: вкл. / выкл.
- Дистанционное управление настройками: нет
- Синхронизация: в комплекте универсальный радиосинхронизатор, 2-я вспышка срабатывает по световой ловушке
- Питание: от сети 195-245В, 50/60Гц
- Высокоскоростная синхронизация HSS: нет
- TTL управление: нет
- Физические характеристики
- Вес: 760 г (1 моноблок), 7.9 кг (весь комплект с сумкой)
- Размеры: 19.5 х 15.5 х 9.5 см (1 моноблок), 74 х 26 х 25 см (весь комплект с сумкой)
- Комплектация: вспышка Raylab Axio IV 250 - 2 шт., стойка - 2 шт., софтбокс 50х70 см - 1 шт., октабокс 60 см - 1 шт., синхронизатор (передатчик + приемник) - 1 шт., кабель питания - 2 шт., сумка-кейс для хранения и переноски - 1 шт.
- Страна производства: Китай