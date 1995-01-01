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Осветитель Puluz PU562B, для подводной съемки, до 40 м

  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
  • PU562B, для подводной съемки, до 40 м
Код товара:УТ-00076351
Артикул:PU562B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный осветитель Puluz PU562B выполнен в прочном и герметичном корпусе, выдерживающем погружения на глубину до 40 м. Также может использоваться в качестве водонепроницаемого туристического фонарика. Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 1100 мАч (3.7В), заряжается через USB Micro B порт. Имеет несколько режимов работы: яркий свет (1000 лм), малая яркость (500 лм), сигнал SOS (500 лм), красное и синее свечение (1 Вт). Цветные режимы можно использовать как в творческих целях, так и в качестве «безопасного света», который не ослепляет ваших товарищей ночью.

Для установки на штатив и другие крепления в корпусе прибора предусмотрено резьбовое гнездо 1/4"-20. В комплекте также идет адаптер для установки в стандартных башмак и шаровый кронштейн 1/4" – такие обычно используются в оборудовании для подводной съемки.

  • Материалы: алюминиевый сплав, поликарбонат
  • Питание: встроенный аккумулятор 1100 мАч
  • Порт для зарядки: USB Micro B
  • Максимальная яркость: 1000 лм
  • Угол освещения: 120°
  • Размеры: 4.85 х 4.85 см
  • Вес брутто: 140 г